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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ένας 19χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν άλλον νεαρό στη Θεσσαλονίκη. Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες, τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο

Από τη σύγκρουση ο 19χρονος οδηγός του ενός οχήματος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, όπως αναφέρει το typosthes, στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Στο ίδιο όχημα επέβαιναν ακόμη δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 21 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ένας 23χρονος Έλληνας, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών δυστυχημάτων που έχουν συγκλονίσει τη Χαλκιδική τις τελευταίες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγα 24ωρα, μια ολόκληρη οικογένεια από τη Μολδαβία – πατέρας, μητέρα και το βρέφος τους – έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην περιοχή, ενώ η 7χρονη κόρη τους εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.