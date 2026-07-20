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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο.

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Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. July 20, 2026