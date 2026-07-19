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Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση Μαυραχώματα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκε νεκρό ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε την κλήση λίγο μετά τις 20:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 12 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

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Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά ξέσπασε αρχικά στο επιβατικό όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση της περιοχής. Μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν εκτός του αυτοκινήτου ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, καθώς και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του ατόμου.