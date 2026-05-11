Το περιεχόμενο των φαρμακείων αυτοκινήτου θα πρέπει πλέον να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN 13164/2022 ή αντίστοιχα πρότυπα ISO, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Στην πράξη, κάτι τέτοιο σημαίνει σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού που θα πρέπει να περιλαμβάνουν.

Το παλιό, βασικό πακέτο με τα πέντε είδη πρώτων βοηθειών που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα οι περισσότεροι οδηγοί αντικαθίσταται από ένα πιο ολοκληρωμένο σύνολο 16 διαφορετικών υλικών και μέσων πρώτης ανάγκης, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στον δρόμο.

Αρχικά, η εφαρμογή του μέτρου είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει άμεσα, από την 1η Ιουλίου, προκαλώντας έντονη κινητικότητα στην αγορά. Πολλοί οδηγοί έσπευσαν να προμηθευτούν τα νέα φαρμακεία, προκειμένου να αποφύγουν πιθανά πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου.

Ωστόσο, με νέα τροπολογία που κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες, αποφασίστηκε η παράταση της εφαρμογής του μέτρου. Έτσι, τα νέα φαρμακεία αυτοκινήτου θα καταστούν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα και την αγορά, μεταβάλλοντας σημαντικά την εικόνα στις τιμές. Το αυξημένο ενδιαφέρον που είχε καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα είχε οδηγήσει αρκετούς εμπόρους σε σημαντικές ανατιμήσεις, με ορισμένα από τα πρώτα νέα φαρμακεία που κυκλοφόρησαν να φτάνουν ακόμη και κοντά στα 30 ευρώ.

Πλέον όμως, μετά την παράταση του μέτρου, η πίεση στην αγορά φαίνεται να έχει υποχωρήσει, διαμορφώνοντας ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών, καθώς πλέον διατίθενται και ολοκληρωμένα πακέτα κάτω των 10 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το νέο κιβώτιο πρώτων βοηθειών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον:

Μία ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης (τουλάχιστον 210 x 160 cm), επιμεταλλωμένη για ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας >90%, για πρόληψη υποθερμίας και σοκ.

Ένα ρολό λευκοπλάστη (5 m x 2,5 cm) για στερέωση επιδέσμων.

Ένα σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών) για μικροτραύματα.

Αποστειρωμένους ατομικούς επιδέσμους: έναν μικρό (περίπου 6 x 8 cm), δύο μεσαίους (περίπου 8 x 10 cm) και έναν μεγάλο (περίπου 10 x 12 cm) για άσκηση πίεσης σε τραύματα διαφορετικού μεγέθους.

Ένα αποστειρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων ή γάζα (60 x 80 cm) για κάλυψη μεγάλων επιφανειών.

Έξι επιθέματα πληγών (κομπρέσες 10 x 10 cm) για καθαρισμό ή πωματισμό τραυμάτων.

Δύο στενούς ελαστικούς επιδέσμους (6 cm x 4 m) και τρεις φαρδείς (8 cm x 4 m) για περίδεση και σταθεροποίηση.

Έναν τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης για ακινητοποίηση άνω άκρου.

Ένα ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών για κοπή ρούχων.

Τέσσερα γάντια μιας χρήσης (βινυλίου ή νιτριλίου) για βιοασφάλεια.

Δύο υγρά μαντηλάκια για καθαρισμό δέρματος (όχι τραυμάτων).

Δύο ιατρικές μάσκες τύπου IIR ή FFP2 για προστασία αναπνευστικού.

Ένα φυλλάδιο με εικονογραφημένες οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η νέα υποχρέωση αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα, ενώ υπενθυμίζεται ότι η έλλειψη φαρμακείου στο όχημα επισύρει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.