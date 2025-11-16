Όταν πληρώνεσαι πάνω από 200.000 ευρώ την εβδομάδα, δεν ψάχνεις απλά αυτοκίνητο· ψάχνεις statement. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ το βρήκε στην Bugatti Tourbillon, το νέο του «παιχνίδι» αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Με τις απολαβές ενός top ποδοσφαιριστή της Premier League να ξεπερνούν συνήθως τις 200.000 ευρώ την εβδομάδα – και του Χάαλαντ ακόμη παραπάνω – το δίλημμα «ποιο αυτοκίνητο μπορώ να πάρω;» αντικαθίσταται από το «ποιο hypercar μου ταιριάζει καλύτερα;». Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι, όπως αποκαλύπτει η βρετανική «The Sun», αποφάσισε να ανεβάσει κι άλλο τις στροφές στη συλλογή του. Ο 24χρονος επιθετικός απέκτησε μια Bugatti Tourbillon, ένα από τα πιο ποθητά hypercars που μπορεί να βρει κανείς σήμερα, προσθέτοντας ακόμη ένα υπερπολυτελές κομμάτι στο γκαράζ του.

Την κίνηση έκανε σε συνεργασία με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματικό του συνεργάτη και φίλο, Όλε Έρτβααγκ. Οι δύο Νορβηγοί εξασφάλισαν μία από τις μόλις 250 Tourbillon που θα κατασκευαστούν, με τιμή εκκίνησης τα 3,8 εκατ. ευρώ. Μόνο που – όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις κατηγορίες – οι φόροι και οι επιλογές εξατομίκευσης ανέβασαν τον τελικό λογαριασμό στα περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Κοινό τους στοιχείο δεν είναι μόνο η καταγωγή από το Ρόγκαλαντ, στη Νορβηγία, αλλά και η αδυναμία στα γρήγορα και σπάνια αυτοκίνητα. Πλέον, μοιράζονται και ένα από τα πιο δυνατά και εξωτικά hypercars του πλανήτη.

Το «τέρας» που θα οδηγεί ο Χάαλαντ

Η Bugatti Tourbillon μόνο διακριτική δεν είναι, ειδικά στα χαρτιά:

Κινητήρας: V16 8,3 λίτρων

Υβριδικό σύστημα: τρεις ηλεκτροκινητήρες

Συνολική ισχύς: περίπου 1.800 ίπποι

Παραγωγή: μόλις 250 αυτοκίνητα

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα hypercar-βιτρίνα τεχνολογίας και status, σχεδιασμένο για να τραβάει βλέμματα, να «γράφει» σε social και να παρκάρει δίπλα σε ιδιωτικά jets χωρίς να νιώθει μειονεκτικά.

Ο μεγάλος αντίπαλος: Όχι η άμυνα, αλλά η εφορία

Το μόνο «πρόβλημα» στην υπόθεση ακούει στο όνομα… φορολογία. Στη Νορβηγία, τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης επιβαρύνονται με εξαιρετικά υψηλούς φόρους, σε μια αγορά όπου 9 στα 10 νέα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Σύμφωνα με τη «The Sun», ο Χάαλαντ και ο Έρτβααγκ έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: η Bugatti να ταξινομηθεί πριν από την 1η Απριλίου, όταν αναμένεται να αυξηθεί ο σχετικός φόρος. Αν δεν τα καταφέρουν, το πρόσθετο κόστος μπορεί να φτάσει και τις 770.000 ευρώ επιπλέον. Όχι ότι αυτό το ποσό είναι δυσβάσταχτο για έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και έναν σταρ της Premier League, αλλά κανείς δεν θέλει να πληρώνει φόρους που μπορεί να… γλιτώσει – ειδικά όταν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που έτσι κι αλλιώς κοστίζει όσο μια μικρή ποδοσφαιρική ομάδα.

Το… υπεραυτοκινητάδικο του Χάαλαντ

Ο Νορβηγός δεν είναι μόνο killer στην αντίπαλη περιοχή αλλά και… συλλέκτης τεράτων στους 4 τροχούς. Στη συλλογή του περιλαμβάνονται ήδη:

Rolls-Royce Cullinan (~300.000 £): λευκή, υπερπολυτελής SUV, το «καθημερινό» του για να πηγαινοέρχεται στην προπόνηση.

Range Rover Sport (~120.000 £): κλασική επιλογή για Premier League star, με όλα τα comfort extras.

Audi RS6 Avant (~120.000 £): το πιο «χαμηλό» της συλλογής, wagon-πύραυλος, που είχε από τα χρόνια της Ντόρτμουντ και πλέον σε έκδοση Carbon Black.

Mercedes-AMG GLE Coupe (~90.000 £): SUV-coupé με το οποίο τον έχουν «τσακώσει» συχνά, ειδικά στη Γερμανία.

Και τώρα, προσθέτει στην παρέα τους και την Bugatti Tourbillon