Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα βρισκόταν ένας 89χρονος ημεδαπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή προσωπικού του Λιμενικού και είναι σε καλή κατάσταση υγείας.

Ο ηλικιωμένος οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για προληπτικό έλεγχο. Την ίδια ώρα, τα αίτια του περιστατικού εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.