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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου στην Πάτρα, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας δύο ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας tempo24.news, η μητέρα του παιδιού δεν κατάφερε να ανοίξει το όχημα, καθώς οι κλειδαριές φέρεται να υπέστησαν βλάβη, με αποτέλεσμα το δίχρονο να παραμείνει εγκλωβισμένο στο εσωτερικό.

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Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν αρχικά να ανοίξουν τις πόρτες χωρίς να προκαλέσουν φθορές στο όχημα.

Ωστόσο, όταν η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε, προχώρησαν με ιδιαίτερη προσοχή στη θραύση ενός παραθύρου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην τραυματιστεί το παιδί.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το δίχρονο κοριτσάκι να απεγκλωβίζεται σώο και να παραδίδεται αμέσως μετά στην ανακουφισμένη μητέρα του.