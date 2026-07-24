Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, με έναν 35χρονο άνδρα να καταγγέλλει ότι δέχθηκε πυροβολισμό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 20:00, ο 35χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ανέφερε πως ένας άνδρας τον πυροβόλησε στην περιοχή του Δενδροποτάμου.
Μετά το περιστατικό, το θύμα μετέβη στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», από όπου κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να καταγγείλει το συμβάν.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τον 35χρονο άνδρα τραυματισμένο, ενώ διεξάγεται έρευνα γαι τον εντοπισμό του δράστη.
Με πληροφορίες από thestival.gr