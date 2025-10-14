Στα γραφεία του Ανθρωποκτονιών μεταφέρθηκε νωρίς το απόγευμα τής Τρίτης και ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε με ένα περίστροφο τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο υπάλληλο, μέσα στον χώρο υποδοχής κάμπινγκ, στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνεργός του, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές νωρίτερα το πρωί μαζί με τον δικηγόρο του, τον είχε κατονομάσει, αν και τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, όπως αναφέρουν στη HuffPost, τους είχαν ταυτοποιήσει και τους δύο από την περασμένη Κυριακή και μάλιστα γνώριζαν και σε ποια γειτονιά έμεναν παρέα.

Αξιωματικός, που έχει πλήρη γνώση της έρευνας αποκάλυψε στη HuffPOst ότι δεν είχαν προχωρήσει στη σύλληψή τους νωρίτερα, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι και αναζητούσαν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμα ένα πρόσωπο, στο οποίο μάλιστα αποδίδουν και τον ρόλο του ηθικού αυτουργού.

Η “ομολογία”

Ο 22χρονος, που παρουσιάστηκε ως συνεργός του εκτελεστή, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πήγαινε στο κάμπινγκ και εκεί είχε γνωρίσει τα θύματα. Ύστερα από κάποια προσωπική οδυνηρή σχέση, όπως χαρακτηριστικά είπε, αποφάσισε να εκβιάσει τον 68χρονο με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είναι ο δράστης δύο επιθέσεων σε βάρος του 68χρονου. Ισχυρίστηκε ότι μαζί με τον συνομήλικό του, εκτελεστή, πήγαν στη Φοινικούντα και πάλι για να εκβιάσουν, εκείνος δεν μπήκε στον χώρο και, κατά τη διάρκεια τής συνομιλίας ο 68χρονος αντέδρασε έντονα και τότε ο άλλος τον πυροβόλησε.

Όταν θα ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της δικογραφίας, θα τη διαβιβάσουν οι αστυνομικοί στην Εισαγγελία Καλαμάτας, αφού στη μεσσηνία διεπράχθη το έγκλημα, και από εκεί θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ σε ανακριτής της μεσσηνιακής πρωτεύουσαν θα απολογηθούν οι εμπλεκόμενοι.