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Στην εξάρθρωση σπείρας διακίνησης κοκαΐνης προχώρησαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς κατά την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή ενός 28χρονου αστυνομικού, αλλά και ενός ειδικού φρουρού.

Οι «Αδιάφθοροι» συνέλαβαν έξι άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγός της σπείρας είναι ένας 32χρονος, ο οποίος εργάζεται σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής και διακινούσε την κοκαΐνη την ώρα της δουλειάς, εκμεταλλευόμενος και τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Β΄Εθνικής.

Κομβικό ρόλο θεωρείται ότι έπαιζαν ένας 29χρονος, μία 50χρονη και ένας 50χρονος, οι οποίοι είναι συγγενείς του φερόμενου αρχηγού και ήταν εκείνοι που τον προμήθευαν με τις ποσότητες ναρκωτικών.

Ο 28χρονος αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Είχε φιλικές σχέσεις με τον φερόμενο αρχηγό και διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:

· επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»),

· κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και με ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους,

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· διακίνηση ναρκωτικών εντός των καταστημάτων, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, διακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 4 ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου.

Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

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Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· 5,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

· 6,1 γραμμάρια κάνναβης,

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· 6.230 ευρώ,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

· σύνεργα χρήσης ναρκωτικών,

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· κινητά τηλέφωνα και

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· μοτοσυκλέτα.