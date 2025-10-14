Στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκεί όπου στεγάζονται τα γραφεία του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (14/10) ένας νεαρός άνδρας με τον δικηγόρο του, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους αστυνομικούς ως άνθρωπος – «κλειδί» στην έρευνα για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στης Φοινικούντα με θύματα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και έναν υπάλληλο και φίλο του, 68 και 61 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό, λίγο πάνω από 20 ετών, ο οποίος προτίθεται να δηλώσει στους αστυνομικούς ότι βοήθησε τον φυσικό αυτουργό, χωρίς μέχρι αυτήν την ώρα να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος εμπλοκής του στην υπόθεση.

Ασφαλείς πηγές ενημέρωσης της HuffPost αναφέρουν ότι οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών έχουν στο στόχαστρό τους ακόμα τρία άτομα ως εμπλεκόμενους στη δολοφονία, με τους ρόλους του εκτελεστή και των ηθικών αυτουργών – συνεργών.

Θεωρείται πολύ πιθανό, μάλιστα, τις επόμενες ώρες να προχωρήσουν στην προσαγωγή τους, καθώς η παρουσία του νεαρού στο Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως επισπεύδει τις εξελίξεις.