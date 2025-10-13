Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του, στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς ο δράστης ακόμη δεν έχει εντοπιστεί, ενώ πολλά είναι τα σενάρια για το κίνητρο και το ποιος θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από το φονικό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Ο δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης του.

Τους πυροβόλησε εν ψυχρώ, σκοτώνοντας ακαριαία τον 68χρονο και στη συνέχεια τον 60χρονο επιστάτη που προσπάθησε να διαφύγει.

Μάρτυρας του μακελειού ήταν ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Η εκπομπή Live News παρουσίασε φωτογραφικό ντοκουμέντο και βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο δολοφόνος με ένα άλλο πρόσωπο να κάθεται μαζί του πάνω σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό.

Οι αρχές εξετάζουν την ύπαρξη συνεργού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής μπροστά στη θέση του οδηγού φέρεται να είναι το πρόσωπο που έκανε την διπλή εν ψυχρώ εκτέλεση και πίσω του ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ενώ ο συνεπιβάτης φοράει μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που προσομοιάζει με θήκη κιθάρας.

Το συγκεκριμένο πλάνο έχει τραβηχτεί περίπου μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά πριν γίνει το έγκλημα.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όταν οι δύο αναβάτες φθάνουν στο κάμπινγκ, τότε το σκούτερ σταματάει και ο πίσω επιβάτης κατεβαίνει και εισέρχεται στο χώρο του κάμπινγκ μόνο το πρόσωπο που έκανε την διπλή εκτέλεση.

Μάλιστα, o δράστης φαίνεται να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο.