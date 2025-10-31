Σε «πόλεμο» βρίσκονται τα ανίψια του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός μαζί με τον επιστάτη του, στο διπλό έγκλημα που συγκλόνισε την Φοινικούντα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανιψιός του 68χρονου και βασικός κληρονόμος, ζήτησε από τις αρχές να του επιτραπεί η είσοδος στην έπαυλη του θείου του, προκειμένου να τοποθετήσει την τέφρα του σε σημείο που εκείνος επιθυμούσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα, είναι χωρισμένη πλέον στα δύο. Από την μία πλευρά βρίσκεται ο 33χρονος ανιψιός και βασικός κληρονόμος και από την άλλη η ανιψιά, με την οποία ανταλάσσουν συνεχώς εξώδικα.

Το εξώδικο του ανιψιού στην ξαδέρφη

Το εξώδικο του 33χρονου ανιψιού προς την ξαδέρφη του αναφέρει: «Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00 θα μεταβώ στην τελευταία εν ζωή κατοικία του θανόντος θείου μου στη Φοινικούντα προκειμένου να εναποθέσω το δοχείο με τη τέφρα της σωρού του, ως επιθυμούσε ο ίδιος και να πραγματοποιηθεί η τελετή του Τρισάγιου από Ιερέα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Στο εξώδικο που απέστειλε στην ξαδέρφη του, ο 33χρονος ενημέρωσε μεταξύ άλλων τα συγγενικά του πρόσωπα για το τρισάγιο που προετοιμάζει, ρωτώντας εάν θα ήθελαν να δώσουν το παρών.

Όπως περιγράφει ο ανιψιός του θύματος στην Φοινικούντα, στο εξώδικο που έστειλε στην ξαδέρφη του, «Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις σας με τον θανόντα, είχαν κλονιστεί για λόγους που εσείς η ίδια γνωρίζετε και δεν θα εκθέσω, σεβόμενος τη συγγένειά σας και τον τραγικό τρόπο που έχασε τη ζωή του, σας ενημερώνω για την τελετή σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε. Σας καλώ να γνωστοποιήσετε την πρόσκλησή μου και στα λοιπά μέλη της οικογένειας σας και συγκεκριμένα στη μητέρα σας, στον αδελφό σας, στα τέκνα σας και στα τέκνα του αδελφού σας καθότι δεν δύναμαι να γνωρίζω τις ακριβείς διευθύνσεις τους ώστε να αποστείλω τις προσκλήσεις».

Απάντηση με νέο εξώδικο η ξαδέρφη

Το εξώδικο προς την ανιψιά του 68χρονου δεν έμεινε αναπάντητο. Η ίδια απάντησε στέλνοντας και εκείνη εξώδικο για να του υπενθυμίσει ότι η έπαυλη του θείου τους παραμένει σφραγισμένη και δεν έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την έγκριση της αστυνομίας.

Πρόσωπο από το περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού, που τον γνωρίζει καλά, τονίζει ότι «το μόνο που θέλει είναι να βρεθεί δικαιοσύνη και να σταματήσουν οι ανακρίβειες στο όνομά του. Δεν θέλει να τοποθετηθεί δημόσια. Ό,τι θέλει να πει το λέει στις καταθέσεις του στις Αρχές και εκεί απαντά για όλες τις ανακρίβειες που έχουν ακουστεί. Έχει δεχτεί πίεση από την πρώτη ημέρα.

Μάζευε τα αίματα από την ρεσεψιόν με τα χέρια του. Δεν είναι τραμπούκος απλά ξεσπάει γιατί είναι πιεσμένος. Ένα μήνα δεν έχει προλάβει να πενθήσει. Αυτός έζησε τον θείο του 30 χρόνια, όχι η ανιψιά που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει αναγκαστεί να φύγει από το χωριό γιατί όλο το χωριό κάνει κουτσομπολιά στο όνομά του», τόνισε.

«Σήμερα, το τρισάγιο που κάνει, ήθελε να το κάνει καιρό αλλά δεν θα μπει σε διαδικασία να δικαιολογηθεί γιατί αυτό που ζει τόσο καιρό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς», πρόσθεσε.

«Νομίζω πως κανείς από τους δύο δεν εμπλέκεται στην δολοφονία»

Συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα, εκφράζει την πεποίθηση ότι κανένας από τους δύο, ούτε ο 33χρονος ανιψιός, ούτε η ξαδέρφη του εμπλέκονται στην δολοφονία του θείου τους.

«Εγώ ντρέπομαι για αυτό που γίνεται. Να τσακώνονται για τα περιουσιακά είναι άσχημο πράγμα… Δεν νομίζω πως κανείς από τους δύο εμπλέκεται στη δολοφονία. Θέλω να πιστεύω πως κανένας από την οικογένεια δεν εμπλέκεται στον θάνατό του. Δεν γνωρίζω εάν κάποιος θέλει να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχω συχνή επαφή (με τον ανιψιό). Τους αγαπάω όλους, δικοί μου άνθρωποι είναι. Αν έχει γίνει κάτι, θέλω να μάθω τι έγινε με τον Κώστα. Ο Κώστας ήταν καλός άνθρωπος αλλά ήταν και πολύ αυταρχικός. Αν δεν γινόταν το δικό του, γινόταν μισητός μετά».