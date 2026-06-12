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Σε δύο και όχι μια σοκαριστικές υποθέσεις είναι εμπλεκόμενος ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων για την δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η φονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον 49χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες, και «έξυσε» βαθιές πληγές, αφού ο 32χρονος κατηγορούμενος είχε εμπλακεί και καταδικαστεί για το σκληρό bullying που οδήγησε στον θάνατο τον 20χρονο Βαγγέλη Γιακουμάκη το 2015, αλλά ουδέποτε μπήκε στη φυλακή.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έχασε τη μάχη μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου, με τους δικούς του ανθρώπους να ζητούν πλέον δικαίωση στην μνήμη του. Ο 32χρονος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού με έναν 59χρονο βοσκό, υπάλληλο του πατέρα του, είχε απασχολήσει για πρώτη φορά τις αρχές πριν 11 χρόνια. Τότε, φίλοι και συμφοιτητές του Βαγγέλη Γιακουμάκη τον υποδείκνυαν ως αρχηγό της παρέας των Κρητικών που έκανε bullying και βασάνιζε τον αδικοχαμένο νεαρό.

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Συμφοιτητές περιέγραφαν τότε τον κατηγορούμενο ως ιδιαίτερα επικίνδυνο και επιθετικό. Ο 32χρονος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στα δικαστήρια για την υπόθεση Γιακουμάκη.

«Πλάκες που αξίζουν φυλακή. Κλείδωμα στην ντουλάπα και να του λένε σαν τζουκ μποξ ‘τραγούδα’. Τον χτυπούσαν. Διάφορα τέτοια. Τον είχαν δέσει με μία μπλούζα και τον έσερναν στον διάδρομο. Μιλάμε για καψόνια που ούτε στον στρατό δεν γίνονταν. Είναι πολλά που του κάνανε. Ήταν τρία παιδιά σε ένα δωμάτιο. Τον κλείδωναν μέσα στην τουαλέτα. Τον βρέχανε με νερό εκεί μέσα. Τον χτυπούσαν γενικά στο δωμάτιο. Τον είχαν πετάξει πάνω στην ντουλάπα γιατί ακούστηκε το μπαμ και έκανε τρύπα η ντουλάπα. Αν δείτε στο δωμάτιο των Κρητικών θα βλέπατε τρύπες στην ντουλάπα», είπαν συμφοιτητές του Βαγγέλο Γιακουμάκη, μιλώντας στο Mega.

Ο 32χρονος σήμερα κατηγορούμενος για τη δολοφονική επίθεση στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη είχε καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Του είχαν επιβληθεί 3 χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του νεαρού φοιτητή και έμεινε ελεύθερος. Ήταν η εποχή που μία ολόκληρη χώρα παρακολουθούσε τις αποκαλύψεις για τον θάνατο 20χρονου φοιτητή, ενός παιδιού που δεχόταν συστηματικό και άγριο bullying μέχρι το τέλος της ζωής του.

Τι έλεγε ο πατέρας του 32χρονου για την υπόθεση Γιακουμάκη

Το ίδιο άτομο, στα 32 του πια, κατηγορείται ότι εκτέλεσε το σχέδιο του πατέρα του, ενός ατόμου που είχε διατελέσει στο παρελθόν αντιδήμαρχος του δήμου Γόρτυνας και είχε απασχολήσει με τη συμπεριφορά του. Ο πατέρας, σε συνέντευξή του, έλεγε για τον γιο του και την υπόθεση Γιακουμάκη: «Παίρνω τον γιο μου τηλέφωνο, του λέω ‘τι γίνεται;’ και μου λέει ‘μπαμπά, με πάνε για κατάθεση’. ‘Θα πεις’ του λέω, ‘ό,τι ξέρεις’. Και πήγε το κοπέλι, του πήραν κατάθεση και είπε τα πάντα.

Μετά λοιπόν συνέχισε το πράγμα. Ο γιος μου έλειπε από την σχολή. Δεν μπορεί να του αποδοθεί καμία… Δεν έχει ευθύνη στην εξαφάνιση. Καμία. Δεν μπορεί λογικό μυαλό να σκεφτεί ότι ο Βαγγέλης έφυγε επειδή είδε τον γιο μου. 8 η ώρα έπρεπε ο γιος μου να φύγει να πάει στο στρατόπεδο. Μπαίνουν λοιπόν στο λεωφορείο, κατεβαίνουν στις στάσεις δίπλα, μαζί με άλλο ένα παιδί ο γιος μου. Και εκεί συναντιούνται με τον Βαγγέλη. Του λέει ‘Βαγγέλη τι κάνεις;’. Χαιρετιούνται δια χειραψίας. Του λέει ‘καλά, εσύ τι κάνεις;’, λέει ‘φαντάρος είμαι εδώ’. Συζητήσανε λίγα πράγματα και μπαίνουν στο λεωφορείο όλοι μαζί. Αυτήν τη συνάντηση έκαναν.

Ποιο ανθρώπινο μυαλό μπορεί να συνδέσει μία εξαφάνιση ενός παιδιού, τη μέρα που πήρε τους βαθμούς του, έτσι; Με μία επίσκεψη ενός αλλουνού παιδιού πριν τρεις μέρες στην σχολή, που συναντηθήκανε παρέα. Εγώ να το δεχτώ πως είχανε αντιπαράθεση με τον γιο μου. Που δεν είχαν. Θα το δεχτώ ότι είχαν. Έτσι; Τελείωσε η χρονιά πέρσι. Έφυγε ο … πήγε φαντάρος. Πήγε να πάρει το απολυτήριό του και τον είδε ο Βαγγέλης την Τρίτη το απόγευμα και έφυγε, μετά, την Παρασκευή το βράδυ; Επειδή πήγε ο … στην σχολή να πάρει το απολυτήριο; Είμαστε λογικοί άνθρωποι; Ο Βαγγέλης δεν πήγε να δώσει τέλος στη ζωή του γι’ αυτά που λένε αυτοί οι δημοσιογράφοι. Του έκαναν bullying πέρυσι και θα σκεφτεί να πάει φέτος;».

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Το χρονικό της δολοφονίας Δσκαλάκη

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε βρεθεί σοβαρά τραυματισμένος τον περασμένο Μάρτιο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του 21 ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 49χρονος δέχθηκε ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι, πιθανότατα με κατσούνα ή γκλίτσα, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 49χρονος την 1η Μαρτίου το πρωί, μετέφερε με το μηχανάκι του σε χωράφι έναν εργάτη και έφυγε για να του φέρει καφέ. Στη συνέχεια ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το χωράφι του, στο οποίο έχει ελιές, για να συναντήσει τον εργάτη που βρισκόταν εκεί και δούλευε. Ωστόσο, η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, αφού στη διαδρομή, ο Αλέκος Δασκαλάκης τραυματίστηκε λίγα μέτρα πριν φτάσει το χωράφι, ενώ επέστρεφε με τους καφέδες που είχε αγοράσει.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, κατάφερε να επιστρέψει σπίτι του, φέροντας ήδη τραύματα στο κεφάλι. Χωρίς να πει κουβέντα στην σύζυγό του, προσπαθεί να συνεχίσει να κάνει τις συνηθισμένες δουλειές στο σπίτι του. Αποφάσισε να κατέβει στην αποθήκη του σπιτιού του για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο, από όπου επέστρεψε και αφού ένιωσε ατονία και έντονη ζάλη έκατσε στον καναπέ του.

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Αρχικά, οι συγγενείς πίστευαν πως έπεσε από τις δεκάδες σκάλες που οδηγούν στο λεβητοστάσιο. Ουδείς είχε αντιληφθεί πως στο μεσοδιάστημα, μέχρι και να τον εντοπίσει η σύζυγός του στον καναπέ, είχε πάρει το μηχανάκι του, είχε σταματήσει στην καφετέρια του χωριού, είχε προμηθευτεί τοστ και καφέ που είχε παραγγείλει τηλεφωνικά. Και κατευθύνθηκε προς το χωράφι του προκειμένου να βρει τον εργάτη που κλάδευε εκείνη την ημέρα.

Ο Αλέκος Δασκαλάκης δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του διακόσια μέτρα πριν το χωράφι. Τοστ και καφές βρέθηκαν κάτω παρατημένα. Το Live News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού. Άγνωστο παραμένει το τι μεσολάβησε, για το πώς άτυχος 49χρονος επέστρεψε σπίτι του. Δεν ανέφερε τίποτα απολύτως στη σύζυγό του για το τραύμα του και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.

Η σύζυγός του τον είδε με αίματα στο πρόσωπο και τη μύτη και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι έπεσε, ενώ άρχισε να χάνει και τις αισθήσεις του. Αφού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν αλλά ο 49χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, 21 μέρες μετά.

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Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 15.06.2026. Αρχικά είχαν συλληφθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ωστόσο η έρευνα των Αρχών προχώρησε σε βάθος μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπου έγινε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία. Το στοιχείο αυτό οδήγησε σε νέα δεδομένα και στην αναβάθμιση των κατηγοριών.

Και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στον βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου προέδρου που εν τέλει τον οδήγησε στο θάνατο μετά από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Οι κατηγορούμενοι μέχρι την απολογία τους παραμένουν υπό κράτηση.

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