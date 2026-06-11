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Σημαντικές και ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων.

Λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι οι τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου από την πλαϊνή είσοδο, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

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Η παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης ήταν διακριτή, ενώ έξω από τα δικαστήρια βρίσκονταν συγγενείς τόσο του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη όσο και των κατηγορουμένων, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές άσκησαν δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού σε βάρος του 32χρονου γιου και του 59χρονου εργαζόμενου της οικογενειακής κτηνοτροφικής μονάδας, με καταγωγή από τη Λοχριά. Σε βάρος του 57χρονου πατέρα ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία.

Οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα φάση στην πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσαρά και ειδικότερα την κοινωνία του Απεσωκαρίου, η οποία εδώ και μήνες αναζητά απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 49χρονου προέδρου της κοινότητας.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου σε περιοχή έξω από το Απεσωκάρι. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως ατύχημα, ωστόσο η πορεία των ερευνών και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Παρά τη μάχη που έδωσε επί εβδομάδες στο νοσοκομείο, ο 49χρονος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να διαδραμάτισαν το ιατροδικαστικό πόρισμα, βιντεοληπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από την περιοχή, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέσα από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων κατάφεραν να χαρτογραφήσουν κρίσιμες κινήσεις και επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στη Βαγιωνιά. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες, αποθήκες, μάντρες, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση.

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Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια, μαχαίρι, μαγκούρες και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Μετά την άφιξη των κατηγορουμένων στο Δικαστικό Μέγαρο, ο γαμπρός του Αλέξανδρου Δασκαλάκη δήλωσε ότι «σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια», εκφράζοντας την ανακούφιση της οικογένειας για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης και ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην αποκάλυψη των στοιχείων της υπόθεσης.

Από την πλευρά τους, οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ η οικογένεια του εκλιπόντος επιμένει ότι θα πρέπει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες εκεί όπου πραγματικά αναλογούν.

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Πηγή: NeaKriti