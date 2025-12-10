Δυόμισι μήνες μετά τη διπλή δολοφονία στον χώρο του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, η υπόθεση λαμβάνει μία σοβαρότατη τροπή: Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος αρχικά υπήρξε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, διώκεται πλέον από την ανακρίτρια Καλαμάτας ως ηθικός αυτουργός του εγκλήματος.

Η ανακρίτρια εξέδωσε εντάλματα σύλληψης όχι μόνο για τον ανιψιό, αλλά και για τον στενό του φίλο, τον 32χρονο επιχειρηματία στην Αθήνα, καθώς και για έναν ακόμη επαγγελματία που κατηγορείται ως συναυτουργός.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Βούλα και αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα, ενώ το τρίτο πρόσωπο αναζητείται καθώς φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Το κίνητρο



Οι δικαστικές αρχές, που εκτιμούσαν από την πρώτη στιγμή ότι το κίνητρο ήταν οικονομικές διαφορές, εστίασαν στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η έρευνα αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας -ακίνητα, μετοχές στο κάμπινγκ και η διαχείριση μελλοντικών εσόδων- κληροδοτείται στον ανιψιό του.

Στον επιστάτη, το δεύτερο θύμα του φονικού, κληροδοτούνταν οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Σύμφωνα με πηγές, η κατηγορία κατά του ανιψιού διευρύνεται: Φέρεται να διώκεται ως ηθικός αυτουργός και για μία απόπειρα δολοφονίας που είχε προηγηθεί σε βάρος του θείου του. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο ανιψιός είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να βγάλει τον άνδρα από τη μέση, κάτι που τελικά κατάφερε μερικούς μήνες αργότερα σε συνεργασία με τον φίλο του.

Το τηλεφωνικό απόρρητο



Μετά την προφυλάκιση των δύο 22χρονων που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί, η έρευνα στράφηκε στην άρση των τηλεφωνικών απορρήτων και στο βιντεοληπτικό υλικό, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά. Ο 32χρονος επιχειρηματίας, εκτός από στενός φίλος του ανιψιού, φέρεται να ήταν και ο εργοδότης ενός εκ των δύο προφυλακισθέντων 22χρονων, ενώ ήταν και το πρόσωπο που είχε γνωρίσει τον εκτελεστή στον ανιψιό.

Η στενή αυτή σχέση επιβεβαιώνεται από την ίδια την κατάθεση του ανιψιού. Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι, αμέσως μετά το φονικό, κάλεσε απευθείας από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις στα λεγόμενά του (όπως ότι στο σημείο που ισχυριζόταν ότι τον πυροβόλησαν δεν βρέθηκε κάλυκας), τον έθεσε εξ αρχής στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η κατάρρευση της αρχικής εκδοχής



Στην αναλυτική κατάθεσή του για το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου, ο ανιψιός είχε περιγράψει λεπτομερώς τον δράστη: έναν ξανθό άντρα, που μιλούσε «όχι καλά Αγγλικά» και ρώτησε τον θείο του «You have a place to stay?». Μετά την ειρωνική απάντηση του 68χρονου, ακολούθησαν πυροβολισμοί. Ο ανιψιός είχε περιγράψει πως τράπηκε σε φυγή, φωνάζοντας «βοήθεια» στον επιστάτη και πως ο δράστης τον καταδίωξε και πυροβόλησε προς το μέρος του πριν εγκαταλείψει την προσπάθεια.