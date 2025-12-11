Οι συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος από αυτόπτης μάρτυρας έγινε κατηγορούμενος και ο επιχειρηματίας φίλος του, μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων, όπου ο Εισαγγελέας εκτέλεσε τα εντάλματα σύλληψης.

Η μεταγωγή τους στην Καλαμάτα έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Παρασκευής.

Τους πρόδωσαν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που διέγραψαν

Τα μηνύματα και οι συνομιλίες που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα μετά τις άρσεις, έδεσαν την υπόθεση της διπλής δολοφονίας. Και οι αρχές, που είχαν από τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, βάλει στο κάδρο τον ανιψιό του θύματος, προχώρησαν στη σύλληψή του ως ηθικού αυτουργού.

Μαζί με τον 33χρονο ανιψιό, ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται και ο επιστήθιος φίλος του και επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Η σχέση του ανιψιού με τον επιχειρηματία αποκαλύφθηκε από ένα τηλεφώνημα που έγινε λίγα μόλις λεπτά μετά το διπλό φονικό και από την αρχή οι αστυνομικοί το θεώρησαν ύποπτο.

Ο 33χρονος ανιψιός είχε πέσει σε αντιφάσεις στις καταθέσεις του. Ήταν όπως ισχυρίστηκε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, γεγονός που είχε προκαλέσει υποψίες.

«Άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα», είχε καταθέσει.

Από την πρώτη στιγμή, η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού είχε στηρίξει τα λεγόμενα του.

Ο τρίτος επιχειρηματίας ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία φέρεται να βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.