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Σε τροχιά επαναλειτουργίας έχει επιστρέψει το γνωστό κάμπινγκ της Φοινικούντας, σχεδόν οκτώ μήνες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο και σημάδεψε την τοπική κοινωνία.

Η επιχείρηση, που παρέμεινε κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη της και του επιστάτη στις 5 Οκτωβρίου 2025, άνοιξε και πάλι τις πύλες της ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, υπό καθεστώς προσωρινής διοίκησης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό ρόλο στην απόφαση για την επαναλειτουργία του κάμπινγκ έπαιξαν οι πολυάριθμες προκρατήσεις και προπληρωμές πελατών, κυρίως από τη Γερμανία, οι οποίοι επισκέπτονται διαχρονικά την περιοχή και επέδειξαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στην επιχείρηση.

Η διαχείριση του κάμπινγκ θα παραμείνει προσωρινή έως ότου τα αρμόδια δικαστήρια αποφανθούν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τελευταία διαθήκη του δολοφονηθέντος επιχειρηματία, ενώ παράλληλα έχουν διατυπωθεί διεκδικήσεις και από άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του.

Το χρονικό της πολύκροτης υπόθεσης

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, με τις αρχές να έχουν σχηματίσει δικογραφία που περιλαμβάνει σειρά στοιχείων και ευρημάτων τα οποία, σύμφωνα με την κατηγορία, συνδέουν συγκεκριμένα πρόσωπα με το έγκλημα.

Μεταξύ των προφυλακισμένων βρίσκεται και ο ανιψιός του θύματος, γιος του αδελφού του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία.

Προφυλακισμένοι είναι επίσης δύο νεαροί άνδρες, οι οποίοι φέρονται να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κινούνται προς τη Φοινικούντα την ημέρα του εγκλήματος. Οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις, ενώ ο καθένας αποδίδει στον άλλον τον βασικό ρόλο στην εκτέλεση του σχεδίου.

Οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές έχουν συγκεντρώσει μεγάλο όγκο τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, μεταξύ των οποίων κλήσεις και μηνύματα από ανώνυμες τηλεφωνικές συνδέσεις που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

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Παρά τις πολύμηνες έρευνες, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, γεγονός που παραμένει ένα από τα βασικά ανοιχτά ζητήματα της υπόθεσης.

Αναμένεται η δίκη

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό αναμένεται να ξεκινήσει τους προσεχείς μήνες. Μέχρι τότε, οι κατηγορούμενοι εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ η δικαστική διαδικασία καλείται να εξετάσει όλα τα στοιχεία και να αποσαφηνίσει τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών, το πιθανότερο κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό συνδέεται με περιουσιακές και κληρονομικές διαφορές. Ωστόσο, η οριστική αποτίμηση των γεγονότων και των κινήτρων θα γίνει αποκλειστικά από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης

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