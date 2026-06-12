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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων και τροχοκινούμενων οχημάτων, καθώς ο Ελληνικός Εμπορικός Σύλλογος Τροχόσπιτων και Τροχοκινούμενων (Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε.) προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το ισχύον καθεστώς στάθμευσης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου από τη Διεύθυνση Ελληνικής Αστυνομίας (Αριθ. Πρωτ. 1246/26/351380) αποσαφηνίζει πλήρως το πλαίσιο που διέπει τη στάθμευση των συγκεκριμένων οχημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Νόμος 5209/2025).

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Όπως επισημαίνεται, μετά τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων, της Ελληνικής Αστυνομίας και των εμπλεκόμενων φορέων, το νομικό πλαίσιο έχει πλέον ξεκαθαρίσει, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες μεταξύ της νόμιμης στάθμευσης και της παράνομης κατασκήνωσης. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της χώρας απέναντι στους επισκέπτες που ταξιδεύουν με τροχόσπιτα και τροχοκινούμενα.

Τι ισχύει επίσημα

Εντός κατοικημένων περιοχών (άρθρο 38, παράγραφος 6)

Τροχόσπιτα με μήκος έως 7,50 μέτρα μπορούν να σταθμεύουν χωρίς χρονικό περιορισμό σε χώρους όπου επιτρέπεται η στάθμευση των υπόλοιπων οχημάτων.

Τροχόσπιτα με μήκος μεγαλύτερο των 7,50 μέτρων επιτρέπεται να παραμένουν σταθμευμένα για χρονικό διάστημα έως 24 ωρών.

Για τα τροχοκινούμενα οχήματα, ανεξαρτήτως μήκους, η στάθμευση επιτρέπεται για διάστημα έως 24 ωρών.

Εκτός κατοικημένων περιοχών (άρθρο 38, παράγραφος 5 του ΚΟΚ)

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Η στάθμευση επιτρέπεται σε ειδικά καθορισμένους χώρους, στη δεξιά πλευρά του δρόμου ή στην πλαϊνή λωρίδα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική απαγορευτική σήμανση.

Στις περιοχές εκτός οικισμών δεν προβλέπεται χρονικό όριο 24 ωρών για τη στάθμευση.

Η διαφορά ανάμεσα στη στάθμευση και το κάμπινγκ

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν καθοριστική σημασία για την ερμηνεία του νόμου.

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Η απλή στάθμευση ενός τροχόσπιτου ή τροχοκινούμενου, χωρίς ανάπτυξη εξωτερικού εξοπλισμού όπως τέντες, τραπέζια, καρέκλες ή άλλες εγκαταστάσεις, θεωρείται νόμιμη και δεν συνιστά παράνομη κατασκήνωση.

Κατά τον Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε., οι διευκρινίσεις αυτές συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του τουρισμού με τροχόσπιτα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την προσπάθεια ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών και την προβολή της χώρας ως φιλικού προορισμού για Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες.

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