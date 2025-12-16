Τα διαγραμμένα μηνύματα από κινητά τηλέφωνα, οι ύποπτες τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι μετακινήσεις με οχήματα έως και 24 ώρες μετά το έγκλημα φαίνεται πως αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκιση του ανιψιού του θύματος και ενός φίλου του, επιχειρηματία, για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του.

Ύστερα από μαραθώνιες απολογίες διάρκειας περίπου δέκα ωρών, η ανακρίτρια Καλαμάτας και ο εισαγγελέας αποφάσισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/12/2025) την προσωρινή κράτηση του 33χρονου ανιψιού και του 32χρονου επιχειρηματία.

Οι δύο κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηθική αυτουργία στη δολοφονία του 68χρονου και ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ανακρίτρια δεν κρίθηκαν καθόλου ευνοϊκά για τους δύο άνδρες. Μετά τις συμπληρωματικές καταθέσεις του ανιψιού του θύματος, του επιχειρηματία και άλλων εμπλεκομένων, ζητήθηκε η κατάσχεση των κινητών τους τηλεφώνων. Οι συσκευές εξετάστηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός διαγραμμένων μηνυμάτων.

Μέρος των μηνυμάτων αυτών ανακτήθηκε, ενώ καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν και τηλεφωνικές συσκευές πακιστανικής προέλευσης που χρησιμοποιήθηκαν τόσο την ημέρα της δολοφονίας όσο και τις προηγούμενες ώρες, κατά τις οποίες φέρεται να οργανωνόταν η εγκληματική ενέργεια. Τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, «φωτογραφίζουν» τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη διπλή δολοφονία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην παρουσία του 33χρονου ανιψιού στον σταθμό των ΚΤΕΛ Καλαμάτας, λίγα λεπτά πριν την αναχώρηση του 22χρονου φερόμενου ως εκτελεστή για την Αθήνα. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο 33χρονος φέρεται να μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον δράστη στον σταθμό.

Την εκδοχή αυτή ενισχύουν και πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφεται πολυτελές όχημα να διέρχεται από τον χώρο των ΚΤΕΛ μόλις τρία λεπτά πριν από την άφιξη του 22χρονου.

Οι έρευνες, ωστόσο, συνεχίζονται. Οι αρχές αναζητούν έναν ακόμη 30χρονο φερόμενο συνεργό, ο οποίος εκτιμάται ότι βρίσκεται στο εξωτερικό. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και δύο γυναίκες, με την αστυνομία να εξετάζει εάν είχαν ενεργό ρόλο στην υπόθεση ή εάν είχαν γνώση των παράνομων ενεργειών των εμπλεκομένων.