Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα μίλησε στην ΕΡΤ για τον θείο της, τον εξάδελφό της και τις διαθήκες που κατά τη δική της γνώμη συνιστά το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό.

«Είμαι συντετριμμένη», δήλωσε η κα Τομαρά, περιγράφοντας το σοκ και την οδύνη της για τη δολοφονία του θείου της. Όπως αποκάλυψε, ο Δ. (σ.σ ξάδερφος της και ανιψιός του θύματος) είναι ο άνθρωπος που σήμερα κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός. «Ο Δ. που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά μου στο σπίτι μου, κατηγορείται αυτή τη στιγμή ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του θείου μου».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η αλλαγή της διαθήκης είχε γίνει γνωστή πριν ακόμη φύγει ο θείος της από το συμβολαιογραφείο. «Με το που βγήκε ο θείος μου από το συμβολαιογραφείο, αμέσως μαθεύτηκε πού άφηνε την περιουσία του». Σύμφωνα με την κα Τομαρά, η γρήγορη διαρροή οφείλεται στους μάρτυρες που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στη συγκεκριμένη όσο και στην προηγούμενη διαθήκη. «Σε τόσο μεγάλη περιουσία δεν μπαίνουν ποτέ γνωστοί μάρτυρες. Εδώ μπήκαν οι ίδιοι άνθρωποι. Σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη ο συμβολαιογράφος».

Η ίδια εκτίμησε ότι το περιβάλλον του θύματος γνώριζε πως ο θείος είχε κάνει πρόσφατες αλλαγές και γι’ αυτό, κατά την άποψή της, μπορεί να δημιουργήθηκε φόβος ότι θα τις ανατρέψει. «Ο θείος μου άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω πληροφορία ότι κάποια στιγμή την άλλαξε πέντε φορές μέσα σε ένα εξάμηνο».

Στην ερώτηση «πώς τότε ενώ γνώριζε ότι είναι ο βασικός κληρονόμος έγινε αυτό μετά από τρεις ημέρες; Φοβόταν μην ξαναλλάξει τη διαθήκη;», ο ανιψιά του θύματος απάντησε καταφατικά.

«Ναι αυτό έκανε ο θείος μου, άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Εχω την πληροφορία ότι κάποια στιγμή άλλαξε 5 φορές τη διαθήκη στο εξάμηνο. Αυτό το έκανε, αλλά το έλεγε κιόλας. Αμαλία θα σε βγάλω. Διονύση θα σε βγάλω. Μας φρόντιζε όλους αλλά έτσι ήταν. Ζούσε ασκητικά φρόντιζε τα χωράφια του και δεν πείραζε μυρμίγκι. Απλά τις διαθήκες τις άλλαζε με πολύ μεγάλη ευκολία για να μας δείξει ότι πρέπει να υπακοούμε και ότι πρέπει να είμαστε για αυτόν συνεπείς.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Κατσάς, δικηγόρος της μητέρας της Αμαλίας Τομαρά, ανέφερε ότι «ούτε η συμβολαιογράφος ούτε οι μάρτυρες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν το περιεχόμενο της διαθήκης. Ο ίδιος ο διαθέτης το διέδιδε. Δεν φταίει ο συμβολαιογράφος σε τίποτα.

Η μητέρα της Αμαλίας, αδελφή του Κώστα είχε τρεις αδελφούς. Ο ένας πέθανε χωρίς παιδιά. Ο δεύτερος ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο τρίτος είναι ο πατέρας του Διονύση που συνελήφθη. Εχει βρεθεί στη θέση να είναι απέναντί του».

Ψυχολογική πίεση στον ανήλικο γιο της



Η κα Τομαρά αποκάλυψε ότι εν μέσω της έρευνας στράφηκαν οι υποψίες και προς την ίδια και τον ανήλικο γιο της. «Κάποιος στράφηκε σε εμένα και στον ανήλικο γιο μου για συγκεκριμένο λόγο: να βγούμε από τη διαθήκη». Όπως λέει, οι συνέπειες για τον γιο της ήταν ιδιαίτερα επώδυνες.

«Το παιδί μου παρακολουθείται αυτή τη στιγμή από ψυχολόγο, με σοβαρό αντίκτυπο στο σχολείο του. Κυκλοφορεί μονίμως με κουκούλα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Είναι στην εφηβεία του».

Ο θείος, όπως εξηγεί, ήταν ιδιαίτερα δεμένος με τον νεαρό. «Το παιδί τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ήθελε να τον κάνει αρχιτέκτονα. Μάλιστα, είχε δώσει στο παιδί το όνομά του. Και κάποιοι προσπάθησαν να τον απομακρύνουν. Αυτό με πονάει: ότι ο θείος μου έφυγε πληγωμένος και δεν του άξιζε».

