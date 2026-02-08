Νέα διάσταση παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα που κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα συγγενών και γνωστών της, ακόμα και του πατέρα της, καθώς στην απολογία της αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ παράλληλα έρχονται στο φως, προσωπικά της στοιχεία που επικαλείται για τη δύσκολη δική της διαδρομή.

Η 56χρονη, που προφυλακίστηκε για υποθέσεις εμπρησμών οχημάτων, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, δεν γνωρίζει «για ποιο λόγο» κατηγορείται, υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια κατηγορείται άδικα για παρόμοια περιστατικά.

Advertisement

Advertisement

Στην απολογία της περιέγραψε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη ζωή της, σημειώνοντας ότι: Δεν είχε σταθερή κατοικία την περίοδο πριν τη σύλληψη. Διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο στην Κηφισιά. Συνεργάστηκε με τις αρχές κατά τη σύλληψή της.

Για συγκεκριμένα περιστατικά εμπρησμών, ισχυρίστηκε ότι δεν βρισκόταν στις περιοχές όπου έγιναν οι επιθέσεις, δίνοντας άλλοθι για τις ημέρες που ερευνώνται.

Επιπλέον, έκανε αναφορά στην προσωπική της ζωή, λέγοντας ότι έχει να δει τον γιο της περίπου 10 χρόνια και ότι η σχέση τους διαταράχθηκε λόγω παλαιότερης δικαστικής υπόθεσης.

Το ιστορικό της υπόθεσης και οι κατηγορίες

Η υπόθεση αφορά σειρά εκρήξεων και εμπρησμών σε αυτοκίνητα σε περιοχές της Αττικής, με φερόμενα θύματα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η γυναίκα φέρεται να στόχευε άτομα με τα οποία είχε οικονομικές διαφορές, κάτι που η ίδια αρνείται.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας, καθώς συγγενικά πρόσωπα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες νοσηλείες και ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης.

Οι επόμενες κινήσεις της υπεράσπισης

Η ίδια φέρεται να επιθυμεί τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι αρνείται συνολικά τις κατηγορίες σε βάρος της.