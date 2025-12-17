Με την ολοκλήρωση των σημερινών απολογιών εξελίσσεται χωρίς προφυλακίσεις η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι δικαστικές αρχές επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία, σύμφωνα με την απολογία της, υποστήριξε ότι ήταν μόνο τυπικά συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της, χωρίς ουσιαστική εμπλοκή.

Ελεύθεροι αφέθηκαν επίσης ένας 54χρονος και μία 43χρονη κατηγορούμενοι, στους οποίους επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 54χρονο επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Ελεύθερες με εγγυήσεις-μαμούθ η σύζυγος και η αδελφή του αγροτοσυνδικαλιστή



Νωρίτερα, ελεύθερες με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Με απόφαση ανακριτή και αρμόδιας εισαγγελέως, επιβλήθηκε και στις δύο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ ορίστηκαν υψηλές χρηματικές εγγυήσεις: 200.000 ευρώ για τη σύζυγο και 100.000 ευρώ για την αδελφή του βασικού κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο φερόμενος ως αρχηγός είχε την αποκλειστική οικονομική διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων και ότι εκείνος υπέβαλε τις αιτήσεις επιδότησης εξ ονόματός τους.

14 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους – Συνεχίζονται αύριο οι απολογίες



Συνολικά, μέχρι σήμερα, 14 κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για αύριο, Πέμπτη, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος και του κατηγορούμενου λογιστή.