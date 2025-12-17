Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που κατηγορείται για παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το βάρος των εξελίξεων να εστιάζει πλέον στα συγγενικά πρόσωπα των κατηγορούμενων που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν ηγετικό ρόλο.

Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Με απόφαση ανακριτή και αρμόδιας εισαγγελέως, επιβλήθηκε και στις δύο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ ορίστηκαν υψηλές χρηματικές εγγυήσεις: 200.000 ευρώ για τη σύζυγο και 100.000 ευρώ για την αδελφή του βασικού κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο φερόμενος ως αρχηγός είχε την αποκλειστική οικονομική διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων και ότι εκείνος υπέβαλε τις αιτήσεις επιδότησης εξ ονόματός τους.

Προηγούμενες απολογίες και συγγενικές διασυνδέσεις



Νωρίτερα, ελεύθεροι με όρους είχαν αφεθεί και οι δύο πρώτοι από τους επτά κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν σήμερα (17/12) ενώπιον των δικαστικών αρχών. Πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας 58 και 55 ετών, που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκαν άλλοι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις κατά περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η μητέρα και η πεθερά του συνδικαλιστή στον αγροτικό τομέα που φέρεται ως επικεφαλής της οργάνωσης. Στις δύο γυναίκες επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 60.000 ευρώ για την καθεμία, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθούν τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν κεντρικό και ηγετικό ρόλο στη δομή της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Το κατηγορητήριο



Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί αφορά επτά κακουργήματα. Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη σχετική με επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα