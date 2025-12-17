Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο πρώτοι από τους 7 κατηγορούμενους για το νέο σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη που οδηγήθηκαν την Τετάρτη (17/12) ενώπιον των δικαστικών αρχών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 55 ετών, δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επιπλέον, στον 58χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες άλλων πέντε ατόμων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (16/12) αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι, με όρους και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση, επτά κατηγορούμενοι που είχαν απολογηθεί στο πλαίσιο της ίδιας δικογραφίας.

Μέχρι στιγμής, δηλαδή, έχουν αφεθεί ελεύθεροι 9 από τους 15 κατηγορούμενους.

Μεταξύ των κατηγορούμενων που έδωσαν χθες τις απαντήσεις τους έναντι της κατηγορίας, ήταν η μητέρα και η πεθερά του συνδικαλιστή στον αγροτικό τομέα που θεωρείται ως ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας. Στις δύο γυναίκες επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση που ορίστηκε στις 60.000 ευρώ για την κάθε μία, ενώ και στις δύο απαγορεύτηκε η έξοδος από την χώρα.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθούν τα πρόσωπα που κατά τη δικογραφία είχαν ηγετικό ρόλο.

Το κατηγορητήριο

Να σημειωθεί ότι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε για την δράση της ομάδας, αφορά επτά κακουργήματα

Συγκεκριμένα κατά περίπτωση οι 15 κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση .

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην αποδέχονται τις κατηγορίες.

Πηγή: Dikastiko

