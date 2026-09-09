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Την ερχόμενη Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει, μετά από ψηφοφορία, για την άρση ή όχι της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Στην σχετική συζήτηση στην επιτροπή Δεοντολογίας τον περασμένο Ιούλιο, μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate, τα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας εισηγήθηκαν ομοφώνως στην Ολομέλεια να αρθεί η κοινοβουλευτική του προστασία.

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«Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου», ανέφερε ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο υπόμνημά του προς τα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος, στο ίδιο υπόμνημα, είχε υποστηρίξει πως ουδέποτε σκόπευε να αποφύγει τη Δικαιοσύνη και πως η μη ανταπόκρισή του στην πρόσκληση που του είχαν απευθύνει το 2025 οι βελγικές αρχές προκειμένου να εξεταστεί, δεν εξέφρασε δική του πρόθεση να αποφύγει τη βελγική Δικαιοσύνη ούτε άρνηση να δώσει εξηγήσεις, αλλά επρόκειτο για μια στάση που «βασίσθηκε στη νομική εκτίμηση και στρατηγική που υποδείχθηκε τότε από τους νομικούς του συμβούλους».