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Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την «υιοθεσία» των παιδιών των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που «χάθηκαν» την περασμένη εβδομάδα στην Τανάγρα κατά την πτώση του μοιραίου Phantom, σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η «υιοθεσία» της Βουλής αφορά στην παροχή οικονομικής βοήθειας μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των παιδιών, εφόσον σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα (10.000 ευρώ ετησίως).

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Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κυνουρίας τον περασμένο Ιανουάριο.