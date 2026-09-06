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Από το τραγικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου.

Το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια ελιγμών και προσέκρουσε στο έδαφος προκαλώντας έκρηξη μακριά από τους θεατές.

Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν βίντεο και συνομιλίες των δύο έμπειρων χειριστών με τον πύργο ελέγχου για να διερευνήσουν τα αίτια της πτώσης.

Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού και της Αστυνομίας συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο για την πλήρη ανασύνθεση των συνθηκών της τραγωδίας.

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Το πλαίσιο της συμμετοχής του F-4 Phantom στην Athens Flying Week 2026

Στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με τη συμμετοχή του F-4 Phantom στην Athens Flying Week 2026 βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το θεσμικό πλαίσιο της διοργάνωσης, οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου του αεροσκάφους, καθώς και ο ρόλος που είχε προγραμματιστεί να έχει στη φετινή αεροπορική επίδειξη.

Η Athens Flying Week πραγματοποιείται από το 2012, ενώ το 2017 υπογράφηκε δεκαετές Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Οι αεροπορικές επιδείξεις διεθνώς διοργανώνονται κυρίως από ιδιωτικές εταιρείες, όπως και η πλειονότητα των 30 διεθνών airshows στα οποία προσκλήθηκε φέτος η Πολεμική Αεροπορία.

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Αξιόπλοο το F-4 Phantom – Πτήση διέλευσης και όχι επίδειξη



Σε ό,τι αφορά το F-4 Phantom, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης, καθώς και τους απαραίτητους ελέγχους που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας, και είχε κριθεί απολύτως αξιόπλοο.

Παράλληλα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week 2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι εκτέλεση αεροπορικής επίδειξης. Το πρόγραμμα των επιδείξεων πραγματοποιείται από την Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ», με αεροσκάφη F-16.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν τίθεται ζήτημα «παλαιότητας» του αεροσκάφους, καθώς σε αντίστοιχες διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμμετέχουν αεροσκάφη ακόμη μεγαλύτερης ηλικίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως το SPITFIRE, αλλά και αεροσκάφη που χρονολογούνται ακόμη και από την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τα αίτια της πτώσης

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα δύο βασικά σενάρια που εξετάζει η Πολεμική Αεροπορία για τα αίτια της πτώσης.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να προκλήθηκε δομική καταπόνηση ή πρόβλημα στο μαχητικό από την πίεση που δέχθηκε κατά τον ελιγμό την ώρα της πτήσης, λαμβάνοντας υπόψη τον επιχειρησιακό χαρακτήρα και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους.

Το δεύτερο σενάριο εστιάζει στην πιθανότητα να προκλήθηκε αιφνίδια μηχανική βλάβη στους κινητήρες από την πρόσκρουση σμήνους πτηνών, τα οποία συναντώνται συχνά στη συγκεκριμένη περιοχή.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο και συνομιλίες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν με ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή στοιχείων, καθώς κάθε εύρημα μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για τη διερεύνηση των αιτιών της πτώσης.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν, μεταξύ άλλων, τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο χειριστές ήταν ιδιαίτερα έμπειροι αεροπόροι της 348 Μοίρας Τακτικής Αεροπορίας «Άρης», με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης. Είχαν αναλάβει να πραγματοποιήσουν πτήση επίδειξης στο πλαίσιο της αεροπορικής εκδήλωσης στην Τανάγρα, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν καρέ-καρέ την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους και την πορεία του αεροσκάφους μέχρι τη συντριβή. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την πτώση. Όλα τα στοιχεία θα αξιολογηθούν, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

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Όπως φαίνεται οι δύο χειριστές δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξε χρόνος για την ενεργοποίηση του συστήματος εκτίναξης. Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι χειριστές επιχείρησαν να κατευθύνουν το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένες περιοχές και από το πλήθος που βρισκόταν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Το νέο βίντεο-ντοκουμέντο της μοιραίας πτώσης

Νέο βίντεο από την τραγική πτώση του Phantom στην Τανάγρα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, φέρνει στο φως τις τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης που κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους, τον 40χρονο Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο Σμηναγό Δημήτριο Πέτρου.

Στα νέα πλάνα καταγράφεται η ανεξέλεγκτη πορεία του μαχητικού στον ουρανό, αλλά και η τεράστια πύρινη στήλη που σχηματίστηκε αμέσως μετά την πρόσκρουση, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον χώρο όπου πραγματοποιούνταν οι επιδείξεις του φετινού Athens Flying Week.

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Στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται το Phantom να παίρνει αρχικά ύψος κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το αεροσκάφος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο και να κατευθύνεται προς το έδαφος. Οι δύο χειριστές επιχειρούν ελιγμούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την τραγωδία.

Το μαχητικό συντρίβεται με μεγάλη σφοδρότητα εκτός του χώρου των επιδείξεων και αμέσως σχηματίζεται ένα τεράστιο «μανιτάρι» φωτιάς. Την ίδια στιγμή, από το πλήθος ακούγονται φωνές: «Έπεσε, έπεσε!».

Η συντριβή σημειώθηκε μόλις στα πρώτα δύο λεπτά της επίδειξης. Το Phantom είχε πραγματοποιήσει αρχικά δεξιά στροφή, ενώ κατά τη δεύτερη προσπάθεια των πιλότων να αλλάξουν ξανά κατεύθυνση φαίνεται πως σημειώθηκε το πρόβλημα που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου. Το αεροσκάφος είχε σχεδιαστεί να εκτελεί τη συγκεκριμένη επίδειξη σε ύψος περίπου 300 ποδών και με ταχύτητα 500 χιλιομέτρων την ώρα.

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Στο σημείο παραμένουν στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού και της Αστυνομίας, που επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το μαχητικό. Οι δύο άτυχοι πιλότοι αφήνουν πίσω τους τις οικογένειές τους και δύο ανήλικα παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος τους ανθρώπους τους.

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Πάντως, τις πρώτες στιγμές μετά την πτώση επικράτησε πραγματικό θρίλερ. Κανείς δεν γνώριζε αρχικά πού ακριβώς είχε καταπέσει το αεροσκάφος, εάν υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής ή εάν είχαν τραυματιστεί θεατές που βρίσκονταν στην Τανάγρα. Το γεγονός ότι η συντριβή σημειώθηκε σε βιομηχανική περιοχή, μακριά από το συγκεντρωμένο πλήθος και τους οικισμούς, περιόρισε τις συνέπειες για τον κόσμο στο έδαφος.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr

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