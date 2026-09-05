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Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Τανάγρα, προκαλώντας πυρκαγιά στην περιοχή και τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του αεροσκάφους της 338 Μοίρας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας διερευνά τα αίτια της πτώσης.

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Ο Ιωάννης Μπλέσιας, επισμηναγός και ο Δημήτρης Πέτρου, σμηναγός, είναι οι δύο ήρωες πιλότοι που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την πρώση του Phantom της 338 Μοίρας στην Τανάγρα, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία, φίλους, συγγενείς και συναδέλφους.

Πρόκειται για δύο έμπειρους πιλότους ηλικίας 40 και 37 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στην αεροπορική επίδειξη του Athens Flying Week και έχασαν την ζωή τους εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο πριν από την προσγείωση και προκάλεσε σοκ σε όλους τους παρευρισκομένους στο αεροδρόμιο της Τανάγρας.

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Γιάννης Μπλέσιας

Στην περιοχή βρίσκονταν εκατοντάδες θεατές που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Οι δύο χειριστές του Phantom εντοπίστηκαν νεκροί λίγη ώρα αργότερα μετά την συντριβή.

Από την πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε επίσης πυρκαγιά στην περιοχή, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

Δημήτρης Πέτρου

Τριήμερο εθνικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στην 90η ΔΕΘ και επέστρεψε στην Αθήνα αμέσως μετά την γνωστοποίηση του δυστυχήματος. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για το περιστατικό:

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τηλεφωνούσε στην γιαγιά του για να τον χαιρετίσει από τον ουρανό

Ανείπωτη είναι η οδύνη και για την οικογένειά του Δημήτρη Πέτρου, καθώς ο άτυχος αξιωματικός επρόκειτο το επόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, να βαπτίσει την μόλις πέντε μηνών κόρη του.

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«Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!», έγραψε σε συγκινητική ανάρτησή του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, εκφράζοντας το πένθος της τοπικής κοινωνίας για τον θάνατο του σμηναγού.

Η είδηση του δυστυχήματος διαδόθηκε γρήγορα στα Πράμαντα, τον τόπο καταγωγής της μητέρας του Δημήτρη. Ο ίδιος είχε περάσει εκεί μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή, όπου ζούσε και η υπερήλικη γιαγιά του.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων περιέγραψε μία ιδιαίτερα συγκινητική συνήθεια του σμηναγού. Όπως ανέφερε, κάθε φορά που επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα, τηλεφωνούσε στη γιαγιά του, κυρά-Σταθούλα, ενημερώνοντάς την για την ώρα που θα περνούσε, ώστε εκείνη να βγει από το σπίτι και να τον δει να την χαιρετά από τον ουρανό.

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(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)