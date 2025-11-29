Μπορεί στα F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας να μην μένουν ακόμα πολλά χρόνια σε υπηρεσία, καθώς προορίζονται να αντικατασταθούν από τα F-35, ωστόσο τα «παλαίμαχα» βαριά μαχητικά και οι χειριστές τους είναι ακόμα εδώ, ικανοί για τα πάντα- και το απέδειξαν και στη μεγάλη άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 14» που έλαβε χώρα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον Νοέμβριο.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό μετά το πέρας της άσκησης, στο οποίο «πρωταγωνιστούν» F-4 και άλλα εναέρια μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλεξιπτωτιστές και ένα υποβρύχιο του ΠΝ.

Advertisement

Advertisement

Η άσκηση ήταν μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου και πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας από τις 16 ως τις 26 Νοεμβρίου. Στην άσκηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία, η Κύπρος, η Σαουδική Αραβία, καθώς και με παρατηρητές η Αλγερία, οι ΗΠΑ, η Ιορδανία, η Ιταλία, το Κατάρ, το Κονγκό, το Κουβέιτ, το Μαλάουι, το Μαρόκο, η Μοζαμβίκη και η Τυνησία.

Από ελληνικής πλευράς στην άσκηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, μέλη Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, F-4 Phantom, επιθετικά ελικόπτερα Apache, μεταφορικά ελικόπτερα Chinook, μία φρεγάτα, ένα αρματαγωγό και ένα υποβρύχιο.