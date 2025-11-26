Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, η άσκηση Ελλάδας– Αιγύπτου «ΜΕΔΟΥΣΑ-14»– μήνυμα αποτροπής και ισχύος στην ανατολική Μεσόγειο.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου και είχε αρχίσει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Σκοπός της είναι η συνεκπαίδευση και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή. Σημειώνεται πως, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, εντός του πεδίου διεξαγωγής της «ΜΕΔΟΥΣΑ 14» συνεξετάστηκαν η άσκηση «MINA 25» υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και η άσκηση «HERCULES 25», υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Στην άσκηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία, η Κύπρος, η Σαουδική Αραβία, καθώς και με παρατηρητές η Αλγερία, οι ΗΠΑ, η Ιορδανία, η Ιταλία, το Κατάρ, το Κονγκό, το Κουβέιτ, το Μαλάουι, το Μαρόκο, η Μοζαμβίκη και η Τυνησία.

Από ελληνικής πλευράς στην άσκηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, μέλη Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, μαχητικά αεροσκάφη F-4 Phantom, επιθετικά ελικόπτερα Apache, μεταφορικά ελικόπτερα Chinook, μία φρεγάτα, ένα αρματαγωγό και ένα υποβρύχιο.

Η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV-Day), στις 25 Νοεμβρίου, περιλάμβανε την εκτέλεση σύνθετων αντικειμένων επιχειρησιακής φύσης από προσωπικό και μέσα των συμμετεχουσών χωρών καθώς επίσης και των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΔΕΠ, όπως παρακάτω:

Διείσδυση από αέρος με άλμα ελεύθερης πτώσης.

Συνδυασμένη αμφίβια ενέργεια με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων και τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Εκτέλεση αντικειμένων μη Συναινετικής Νηοψίας (Maritime Interdiction Operation – Visit Boat Search Seizure/MIO – VBSS) και Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue – SAR).