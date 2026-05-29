Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην Κωστάνζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε την Παρασκευή ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, μετά την πτώση drone σε οροφή πολυκατοικίας, την οποία ακολούθησε έκρηξη.

Επίσης ανέφερε πως μέχρι η Ρουμανία να αναβαθμίσει τις αεράμυνές της, έχει συμφωνίες με συμμάχους στο ΝΑΤΟ για μεταφορά εξοπλισμού στη χώρα.

Advertisement

Advertisement

Η Ρωσία θα απαντήσει γρήγορα στο κλείσιμο του προξενείου, δήλωσε από πλευράς της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το TASS.

Με πληροφορίες από Reuters