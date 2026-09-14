Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Βροχή» οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που θα εξετάσει την Τρίτη σε δύο συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Δύο εισαγγελικά αιτήματα αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ θα εξεταστούν και δύο ακόμα αιτήματα που αφορούν τους «γαλάζιους» βουλευτές Μακάριο Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου η πρώτη υπόθεση αφορά σε δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο συγκεκριμένος αστυνομικός, τον περασμένο Μάρτιο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και ακολούθως ανήρτησε το υλικό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τη συναίνεσή του. Η δεύτερη υπόθεση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αφορά σε μήνυση του Χριστόφορου Σεβαστίδη, προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης που τελέσθηκε δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ΄εξακολούθηση.

Advertisement

Advertisement

Η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα εξετάσει ακόμη αίτημα άρσης ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη, με φόντο την υπόθεση του πτυχίου του, μετά από μήνυση δικηγόρου εις βάρος του για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα).

Επίσης, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα εξετάσει αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη, μετά από αναφορά του προέδρου των Δημοκρατών Στέφανου Κασσελάκη για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.