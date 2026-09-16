Την πρώτη του εμφάνιση στην Ολομέλεια της Βουλής μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε έκανε σήμερα, Τετάρτη (16/9), ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.
Ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Κατά την είσοδό του στην αίθουσα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έγινε δεκτός από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Γιάννη Μπούγα, ενώ υπήρξε και θερμή χειραψία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.