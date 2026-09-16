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Στη Βουλή πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη (16/9), η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με το πολιτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη.

Η έκβαση της διαδικασίας έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί από την πρώτη ψηφοφορία. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση συνολικά 33 άρθρων του Συντάγματος είχε εγκριθεί, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την ενισχυμένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων της Βουλής.

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Η σημερινή δεύτερη ψηφοφορία δεν οδηγεί από μόνη της στην αλλαγή των διατάξεων του Συντάγματος. Αντίθετα, οι σημερινές ψήφοι καθορίζουν τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για την επόμενη, αναθεωρητική Βουλή.

Ο αριθμός των ψήφων που θα λάβουν οι προτάσεις της ΝΔ είναι αυτός που θα προσδιορίσει την πλειοψηφία με την οποία θα μπορεί η επόμενη Βουλή να τροποποιήσει τις διατάξεις που θα έχουν χαρακτηριστεί αναθεωρητέες.

Με βάση όσα προβλέπει το Σύνταγμα, εφόσον μια πρόταση συγκεντρώσει τουλάχιστον 151 ψήφους, αλλά δεν φτάσει τις 180, η επόμενη Βουλή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αλλαγή της συγκεκριμένης διάταξης με πλειοψηφία τριών πέμπτων.

Στην περίπτωση που μια πρόταση είχε εξασφαλίσει 180 ψήφους από την παρούσα Βουλή, τότε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα αρκούσε η απλή πλειοψηφία για την οριστική τροποποίηση της διάταξης.

Κατά συνέπεια, η σημερινή ψηφοφορία διαμορφώνει ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν σηματοδοτεί την άμεση αλλαγή κάποιου άρθρου του Συντάγματος.

Με τη δεύτερη ψηφοφορία ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο στάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και αποτυπώνεται ο «χάρτης» πάνω στον οποίο θα βασιστεί η επόμενη φάση της Συνταγματικής Αναθεώρησης.