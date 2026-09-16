Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της άμεσης ανθρώπινης επαφής και της σχέσης εμπιστοσύνης στην πολιτική κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ.

Η κυβέρνηση θέτει ως κεντρικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και τη συνεχή στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω κατάλληλων θεσμικών παρεμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, επισημαίνοντας την ανάγκη ορθής διαχείρισης των κοινωνικών προκλήσεων που αυτή συνεπάγεται.

Για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στο παγκόσμιο εμπόριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή δασμών ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να υιοθετεί αρχές του λιανεμπορίου, όπως η ταχύτητα, η προσαρμοστικότητα και ο σεβασμός προς τον πολίτη, για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων.

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Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του «retail politics», σημειώνοντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Εξήρε τον ρόλο του ΣΕΛΠΕ ως θεσμικού συνομιλητή της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση προβλημάτων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών.

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Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα δύο τρίτα της απόστασης που τη χώριζε από την Ευρώπη μετά την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι από το 2019 η κυβέρνηση έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω παρεμβάσεων στη φορολογία, στις εργοδοτικές εισφορές και στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο. Όπως είπε, το κράτος δεν πρέπει να λειτουργεί ως αντίπαλος των επιχειρήσεων, αλλά ως αρωγός της ανάπτυξης

Πρόκληση και εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Αναγνώρισε ότι υπάρχει εύλογη ανησυχία για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, ειδικά στο φυσικό λιανεμπόριο, ωστόσο εκτίμησε ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και όχι ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, αναφέροντας ως παραδείγματα το gov.gr, την υγεία και την πολιτική προστασία. Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι σύντομα θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων και επισήμανε ότι τα δεδομένα αποτελούν τον βασικό πλούτο της νέας ψηφιακής εποχής.

Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει σημαντικά πρακτικά, αλλά και φιλοσοφικά ζητήματα, τα οποία οι κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθούν κοινωνικές εντάσεις και αντιδράσεις.

Ανισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο

Αναφερόμενος στον διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα, ως εμπορική υπερδύναμη, διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Όπως είπε, η Ευρώπη εξετάζει παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων ή δασμών, θέμα που, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να συζητηθεί και κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκρίνισε πάντως ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αναζητούν τα οικονομικότερα προϊόντα.

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στον έντονο ανταγωνισμό που ασκεί η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου, εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί προς μια λελογισμένη αυστηροποίηση των κανόνων, ώστε να δώσει χρόνο προσαρμογής στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

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Για το ζήτημα των τιμών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο ανταγωνισμός συμβάλλει στη συγκράτησή τους, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες άμεσης παρέμβασης στο κόστος αγοράς είναι περιορισμένες. Υπογράμμισε, ωστόσο, τη σημασία των καθαρών κανόνων λειτουργίας της αγοράς, των ελέγχων και της επιβολής προστίμων, όπου απαιτείται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, χαρακτηρίζοντάς τες μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών. Όπως είπε, η διεύρυνσή τους συμβάλλει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και οδηγεί σταδιακά στη συρρίκνωση της χρήσης μετρητών.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι συχνά δέχεται κριτική πως λειτουργεί ως διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης, λέγοντας ότι δεν θεωρεί αρνητική αυτή την προσέγγιση. Όπως τόνισε, η πολιτική οφείλει να διδάσκεται από τις αρχές του λιανεμπορίου: να ακούει, να σέβεται τον πολίτη, να μην τον θεωρεί δεδομένο και να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές. «Δεν είμαστε εκ προοιμίου αναντικατάστατοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία απαιτεί ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ακόμη και όταν δεν υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

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