Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές από κανέναν.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει σύντομα με γαλλική επιχειρηματική συμμετοχή.

Σχετικά με την οικονομία, ο πρωθυπουργός απέδωσε την ακρίβεια στον συσσωρευμένο πληθωρισμό μετά την πανδημία και την παγκόσμια οικονομική αστάθεια.

Μητσοτάκης επαναλάμβανε τον στόχο της αυτοδύναμης κυβέρνησης, τονίζοντας τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την ασφάλεια της χώρας.

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Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχωρεί τώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ, με τον Παναγιώτη Στάθη.

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε πιθανή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε λίγες ημέρες.

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“Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται συνάντηση με τον κ. Ερντογάν”, είπε ο πρωθυπουργός αφήνοντας όμωγς ανοιχτό ένα “παράθυρο” καθώς υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν που κανονιστηκε μία συνάντηση μεταξλυ ηγετών κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

“Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε ωστόσο και κανέναν να μας απειλεί”, είπε στη συνέχεια αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξηγώντας ότι επιθυμεί να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία.

Σχετικά με την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, είπε ότι είναι θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και θα ξεκινήσει σύντομα. Σε ερώτηση για πιθανή αντίδραση της Τουρκίας, είπε ότι η Αθήνα είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Γαλλία καθώς το έργο θα το υλοποιησει γαλλικός επιχειρηματικός όμιλος.

“Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές”, τόνισε στη συνέχεια επανλαμβάνοντας ότι “η αυτοδύναμη ΝΔ είναι μία ρεαλιστική επιλογή”. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι “να κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή”, κάνοντας αναφορά στη ρευστότητα που υπάρχει στο διεθνές περιβάλλον.

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση έκανε λόγο για “παγκόσμια οικονμική αστάθεια” που βιώνουν και οι Έλληνες καταναλωτές. “Είναι συσσωρευμένος πληθωρισμός μετά την πανδημία”, σημείωσε είπε ότι σε αυτό το περιβάλλον αναταραχών είναι μία εξαίρεση, προσθέτοντας ότι η χώρα δανείζεται φθηνότερα συγκριτικά με άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιταλία, κα.

“Σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε εξασφαλισμένοι”, είπε ο πρωθυπουργός και μίλησε για το οικονομικό περιβάλλον προαναγγέλοντας στοχευμένες παρεμβάσεις καθώς υπάρχει εκτίμηση ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα α΄νοιγε με τιμή 2 ευρώ το λίτρο, κάτι που όπως υπογράμμισε “δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση”. “Στήριξη στην κοινωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης από κυβέρνηση και διυλιστήρια που θα ανοίξει λιγότερο από το 1,75 και παρέμβαση με επέκταση του μέτρου στο πετρέλαιο κίνησης” προανήγγειλε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι “εξετάζουμε να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στην αγορά” ενώ δεν ανέφερε τίποτα για το κόστος της βενζίνης. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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“Θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία στο κόστος θέρμανσης”, τόνισε και ανέφερε ότι η κυβέρνηση κρατά πάντα εφεδρείες ενώ για πρώτη φορά εμφανίστηκε διατεθειμένος για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, εφόσον δοθεί η σχετική άδεια από τις Βρυξέλλες. Αυτό που εξήγησε είναι ότι αν επιτευχθεί αυτό θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα μέτρα λοιπόν που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, είναι:

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 που έκλεισε πέρυσι

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-Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης

-Επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

-Επέκταση στο Diesel και τον Οκτώβριο

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε το πρόβλημα ακρίβειας που απασχολεί την κοινωνία αλλά άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τη μηδενιστική της προσέγγιση στο θέμα. “Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζουν ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ είναι λόγια του αέρα γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει”, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του επιδόματος ανεργίας, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται να μειωθεί το επίδομα εξηγώντας ότι είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Παράλληλα τόνισε ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε μία διαφορετική αφορά εργασίας, στην οποία πλέον η ανεργία έχει υποχωρήσει πολύ, από το 18% στο 7,9%.

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Η συνέντευξη μεταδίδεται στις 18:00 από το ERTnews, με παράλληλη μετάδοση από την ΕΡΤ1.

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