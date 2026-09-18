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Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Εκτιμώντας ότι «μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων» ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Β. Ελλάδα» και προανήγγειλε το πλέγμα των μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις συνεχείς αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.

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«Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης ενώ σημείωσε ότι «θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel».

Η κυβέρνηση θα ασκήσει πιέσεις και στις Βρυξέλλες, προκειμένου να μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα. «Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε χαρακτηριστικά καθώς «δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη».

Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν η έγκριση της ΕΕ για αυτή τη μείωση η οποία μπορεί να επιτευχθεί «μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων». Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, «η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες.»

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις» και ότι «οι επενδυτές μας πιστώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα από ΗΠΑ, ΗΒ, Γαλλία και Ιταλία, 4 χωρών του G7».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, η οικονομία μας αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργούμε πλεονάσματα, αποπληρώνουμε το χρέος μας και ταυτόχρονα έχουμε αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία.»