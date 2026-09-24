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Ο Σύλλογος ισχυρίζεται ότι εξαπατήθηκε από την κατηγορούμενη γιατρό σχετικά με την ειδικότητά της και τη χρήση εξοπλισμού, προαναγγέλλοντας παράλληλα την κατάθεση επιπλέον μηνύσεων και αγωγών.

Ταυτόχρονα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλων φορέων στους ελέγχους του ιατρείου.

Η εισαγγελική έρευνα εξετάζει τη νομιμότητα των ελέγχων σε κέντρα αναγεννητικών θεραπειών την τελευταία πενταετία, αναζητώντας πιθανές παραλείψεις που έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

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Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, για την οποία κρατείται προσωρινά για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το ζευγάρι των γιατρών.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε στην ανάκριση ο ΙΣΑ

Την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ελέγχεται στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες του Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο.

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Με τη δήλωση παράστασης στην κύρια ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών, ο ΙΣΑ προσκόμισε στοιχεία που είχε καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του, η κατηγορούμενη γιατρός. Μεταξύ αυτών τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη, επισημαίνοντας ότι οι δύο γιατροί κατείχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα.

Φέρεται επίσης να τονίζει ο Σύλλογος ότι η άνευ ειδικότητας γιατρός γνωστοποίησε ψευδώς στον ΙΣΑ, προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Η παράσταση του Ιατρικού Συλλόγου αφορά, σύμφωνα με τη δήλωση στον δικαστικό λειτουργό, πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Nωρίτερα η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, Κατερίνα Φραγκάκη είχε προαναγγείλει τις επόμενες νομικές κινήσεις του Συλλόγου.

Πέρα από την υποστήριξη της κατηγορίας, ο Σύλλογος προτίθεται να προχωρήσει σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών, επικαλούμενος την εξαπάτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Συλλόγου.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ειδικότερα, ζητείται να αποσαφηνιστεί ποιοι έλεγχοι είχαν γίνει στον χώρο, πότε πραγματοποιήθηκαν, τι είχαν διαπιστώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες και εάν, μετά τα αποτελέσματά τους, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Παράλληλα, στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας τίθεται το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διερευνηθεί ποιες ενέργειες είχε αναλάβει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς το συγκεκριμένο μηχάνημα φέρεται να διαφημιζόταν και να παρουσιαζόταν σε συνέδρια ήδη από το 2023.

Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αφορά συνολικά τα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Ο κ. Κορέας ζητεί να ελεγχθεί εάν την τελευταία πενταετία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι συναρμόδιοι φορείς είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας, είτε μετά από καταγγελίες είτε αυτεπαγγέλτως.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί εάν είχαν ελεγχθεί οι συγκεκριμένες δομές και οι πρακτικές που εφαρμόζουν, καθώς και εάν είχαν διαπιστωθεί περιπτώσεις που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή να συνδέονται με παραπλάνηση ασθενών για την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

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Η έρευνα καλείται πλέον να φωτίσει όχι μόνο το τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και το εάν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικός έλεγχος και εποπτεία στον συγκεκριμένο χώρο.