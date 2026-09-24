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Η έρευνα κατέδειξε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιούνταν συστηματικά εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, παραβιάζοντας τους κανονισμούς.

Ο Σύλλογος εντόπισε επιπλέον στοιχεία για τη δραστηριότητα του χώρου μετά το περιστατικό, καταγγέλλοντας απόπειρα εξαπάτησης από την πλευρά των εμπλεκόμενων γιατρών.

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Νέα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, παρουσίασε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις διαδικασίες πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο.

Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιούνταν και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε για περίπου 42 λεπτά κατά τη διαδικασία που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, οι καταγραφές του εξοπλισμού εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του και σε άλλες περιπτώσεις τις προηγούμενες ημέρες.

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Η κ. Φραγκάκη υποστήριξε ότι τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το μηχάνημα δείχνουν χρήση του σε ημέρες και ώρες κατά τις οποίες, σύμφωνα με το δηλωμένο πρόγραμμα, το ιατρείο δεν λειτουργούσε.

«Στις 28 Αυγούστου χρησιμοποιήθηκε το βράδυ στις 23:33 σε ασθενή. Το ιατρείο έλεγε ότι λειτουργούσε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη συνέχεια στις 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, υποστήριξε ότι «ενώ δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο, λειτούργησαν το μηχάνημα». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι και την Κυριακή 30 Αυγούστου το μηχάνημα «χρησιμοποιήθηκε σε ασθενή, όπως φαίνεται από αυτά που κατέγραψε το μηχάνημα».

Οι έλεγχοι του ΙΣΑ

Σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του ΙΣΑ, η χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού τα Σαββατοκύριακα πραγματοποιούνταν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

«Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κ. Φραγκάκη υποστήριξε επίσης ότι το ιατρείο είχε ελεγχθεί από τον ΙΣΑ τόσο το 2025 όσο και το 2026, ενώ, όπως είπε, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ο Σύλλογος εντόπισε επιπλέον στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του χώρου.

«Το επόμενο πρωί του θανάτου του Μαζωνάκη ο ΙΣΑ βρήκε πολλά στοιχεία», δήλωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «οι δύο γιατροί προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ΙΣΑ».

Όπως ανέφερε, το ιατρείο είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι οι διαδικασίες πλασμαφαίρεσης πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. «Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα», επανέλαβε η νομική σύμβουλος του Συλλόγου.