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Ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που παρουσιάζονται τα νέα των ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντας ως «άσχετους» πολλά άτομα που τοποθετήθηκαν δημόσια για το θέμα.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν την Πέμπτη (24-09-2026) είπε χαρακτηριστικά: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είμαστε παιδιά συνοικιών της Αττικής, μπόρεσα να πενθήσω με τον δικό μου τρόπο. Σε αντίθεση με όλο αυτό το τουρλουμπούκι που ακούω, τις σαχλαμάρες που γράφονται, τις αηδίες».

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«Αυτή η εμπορευσιμότητα, από την άλλη πλευρά, που κάνουν τα κανάλια είναι τραγική. Πάρα πολλοί άσχετοι! Δηλαδή ουρλιάζει μια κατίνα να μην πω και το όνομα της, συνέχεια λες και ξέρει πράγματα, λες και κάνει. Είναι τραγικό», συνέχισε.

Ο Λάκης Γαβαλάς περιμένει να μάθει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη και να αποδοθούν ευθύνες. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.