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Ο ίδιος αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία με τον εθισμό και εξέφρασε την άποψη ότι στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών σημειώθηκαν τραγικά λάθη.

Παράλληλα, ο σχεδιαστής αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο στο παρελθόν για ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια νόσησής του από κορονοϊό.

Ο Βασίλης Ζούλιας δήλωσε πως επέλεξε να στηρίξει δημόσια την οικογένεια του εκλιπόντος, θεωρώντας ότι έπρεπε να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που βιώνουν τον πόνο της απώλειας.

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Ο Βασίλης Ζούλιας προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media την επομένη της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα βρίσκονται προφυλακισμένοι. Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στη συνέχεια ο σχεδιαστής αποφάσισε να τη διαγράψει.

Στην ανάρτησή του είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων στην υπόθεση του τραγουδιστή, αλλά και στην προσωπική του εμπειρία από τον εθισμό, γράφοντας:

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«Αυτούς που πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν τον Μαζω δεν θέλει να τους ακούσει κανείς …όλους τους άλλους που χτυπιούνται για το ποιος φταίει να προσέξετε. Είναι αυτοί που πραγματικά δεν νοιάστηκαν ποτέ. Ο Γιώργος ήταν ένας ακόμη βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί απ’ όλο αυτό τον πόνο και την δυστυχία την οποία δυστυχώς γνωρίζω πολύ καλά.

Η καλύτερη εποχή του ήταν όταν έκανε κάτι ουσιαστικό για την ασθένεια του εθισμού, ζητώντας την σωστή βοήθεια αλλά δυστυχώς δεν παρέμεινε. Η φράση Φυλακές Ιδρύματα και Θάνατος που εξόργισε τόσους βρίζοντάς με σε ένα προηγούμενο ποστ, είναι μια φράση που αναφέρεται σε κάποια πολύ σημαντικά βιβλία σε σχέση με την ασθένεια του εθισμού και που δυστυχώς είναι η μόνη αλήθεια για την πορεία ενός εθισμένου ανθρώπου.Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο με ακρίβεια και με αυτήν ακριβώς την σειρά.

Έχει γραφεί από εμπειρία πολλών δεκαετιών πάνω σε αυτή την ασθένεια που λέγεται ΕΘΙΣΜΟΣ. Γιώργο δεν σε ήξερα καλά, αλλά τελικά σε ήξερα όπως ξέρω το ίδιο μου το πετσί…πρόβατα στην ίδια στάνη. Σαφώς να βρεθούν οι υπεύθυνοι και οι αιτίες κτλ κτλ κτλ αλλά τελικά ένας είναι ο υπεύθυνος».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στον ρόλο των γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και εξαιτίας της δημόσιας στήριξής του προς την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η ανάρτηση διαγράφηκε. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε γνωστό ένα ακόμη στοιχείο σχετικά με τη σχέση του σχεδιαστή με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

«Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος με είχε βοηθήσει ιδιαιτέρως όταν έπαθα Covid»

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης, ο Βασίλης Ζούλιας αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει στο παρελθόν με τον προφυλακισμένο γιατρό, όταν είχε νοσήσει από κορονοϊό. Όπως ανέφερε, η γνωριμία τους είχε γίνει μέσω κοινής φίλης.

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«Δεν είχα πάει ποτέ σε αυτό το ιατρείο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είχα μιλήσει με το γιατρό τότε με τον κορονοϊό που είχα πάθει covid και ο άνθρωπος με είχε βοηθήσει ιδιαιτέρως από το τηλέφωνο σε καθημερινό επίπεδο. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία.

Μου τον είχε συστήσει μία φίλη μου. Μα τον ήξεραν όλοι» είπε ο σχεδιαστής για την γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στην υπόθεση και εξέφρασε την άποψή του ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έγιναν σοβαρά λάθη.

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«Αισθάνθηκα ότι έγιναν τρομερά λάθη σε αυτό το ιατρείο, τραγικότατα λάθη.

Ο Γιώργος με τον θάνατό του σπάει ένα τεράστιο σπυρί και δίνει ένα τεράστιο δώρο στην κοινωνία διότι ανοίγουν πάρα πολλά θέματα σε σχέση με τα ιατρεία».

Ο σχεδιαστής εξήγησε, τέλος, γιατί επέλεξε να στηρίξει δημόσια την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας:

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«Αισθάνθηκα το επόμενο πρωί μετά την κηδεία ότι κάποιος έπρεπε να βγει να υπερασπιστεί αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στον πόνο τους είχαν κι έναν όχλο να τους χλευάζει. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει να έχεις μέσα στην οικογένειά σου κάποιον με θέματα τέτοια».