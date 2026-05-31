«Μεταφυσική» χαρακτήρισε ο Βασίλης Ζούλιας την ιστορία που κρύβεται πίσω από το σύνολο που φόρεσε η Μαρία Καρυστιανού κατά την παρουσίαση του νέου πολιτικού της φορέα στη Θεσσαλονίκη.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποκάλυψε μια συγκλονιστική πτυχή της επιλογής του συγκεκριμένου ρούχου, αναφέροντας ότι το σχέδιο είχε επιλέξει η αδικοχαμένη κόρη της Μαρίας Καρυστιανού, Μάρθη Ψαροπούλου, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του αγοριού της κολλητής της Μάρθης, είναι συνεργάτιδα του Βασίλη Ζούλια, και μάλιστα είναι η γυναίκα που τους προμηθεύει τα τριαντάφυλλα. Την τελευταία φορά που επισκέφτηκαν την Αθήνα η κόρη της Μαρίας Καρυστιανού μαζί με την κολλητή της, φιλοξενήθηκαν από την συγκεκριμένη γυναίκα.

Στο σπίτι της, η συνεργάτιδα του γνωστού σχεδιαστή, είχε τα σχέδια του λουλουδιού, το οποίο τελικά κατέληξε να ράβεται πάνω στο «Stella Dress» που επέλεξε να φορέσει η Μαρία Καρυστιανού στην παρουσίαση του κόμματός της. «Οι “συμπτώσεις” πολλές αλλά αυτή η ιστορία που μόνο σύμπτωση δεν μπορεί να είναι..», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Βασίλης Ζούλιας.

Η εμφάνιση της επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, είχε τραβήξει από την πρώτη στιγμή τα βλέμματα. Η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο του Βασίλη Ζούλια, αποτελούμενο από μια εντυπωσιακή μαύρη μακριά φούστα και ένα λευκό πουκάμισο, διακοσμημένο με ένα μεγάλο μαύρο λουλούδι. Η αποκάλυψη του σχεδιαστή έδωσε πλέον μια βαθύτερη και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά διάσταση στη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Πριν λίγες ημέρες, ο ίδιος είχε μιλήσει σε πρωινή εκπομπή για το συγκεκριμένο φόρεμα, λέγοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού «μας έχει επισκεφτεί εδώ και καιρό, πριν από ένα μήνα. Δεν είναι ακριβό το φόρεμα, έχει μια λογική τιμή. Δεν ξέραμε ότι θα ήτανε για αυτή τη στιγμή. Το έχουμε χρόνια στη συλλογή μας, φέτος το κάναμε με το σχέδιο. Όποιος πενθεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ντυμένος στα κατάμαυρα».