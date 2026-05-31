Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» δε δίστασε να ασκήσει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Συγκεκριμένα, δήλωσε :

«Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει ουσιαστικά και πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία, δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια το βρήκα πολύ χαμηλού επιπέδου».

Στην εκδήλωση προαναγγελίας του νέου κόμματος στο Θησείο η Μαριάννα Τουμασάτου είχε καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα να ανέβει στη σκηνή, λέγοντας «Να βγάλουμε περιστέρια; Nα κάνουμε και story;», επικρίνοντας την επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού που χρησιμοποίησε περιστέρι στο σποτ του κόμματος της.

«Για να επιλύσει κάποιος τα προβλήματα πρέπει να τα έχει βιώσει και όχι να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «Θα εχει ως αντιπολίτευση τους πολίτες » ενώ πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει στις δημοσκοπήσεις και δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με συστημικά κόμματα καθώς ελπίζει ότι ο ελληνικός λαός θα της χαρίσει αυτοδυναμία.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την απουσία πολιτικής εμπειρίας ανέφερε : «Πραγματι την πολιτική εμπειρια δεν την εχω, εργάζομαι όμως και αυτη την εμπειρία χρειάζεται να έχει κάποιος για να λύσει τα προβήματα της χώρας και όχι χωρίς να έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του κατευθείαν από το κόμμα να βγαίνει στα έδρανα της Βουλής».

Αναφορικά με τις πολιτικές της φιλοδοξίες ανέφερε :«Ονειρεύομαι να μπαίνω μέσα στη Βουλή, να σηκώνω τα μανίκια και να λεω ξεκινάμε, να τα δούμε άλα».

«Μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου»

Στην ερώτηση αν ο κοινός στόχος τόσο του κόμματός της όσο και του Αλέξη Τσίπρα είναι να πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η κυρία Καρυστιανού απάντησε:

«Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρεία εγκλημάτων και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα.Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Ταμεία Ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τον κ. Τσίπρα εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, κλήθηκε να σχολιάσει την τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος επισήμανε πως κανένας γονέας θυμάτων των Τεμπών δεν παρευρέθηκε, καθώς και την αντίδραση του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου «ανοίγουν σαμπάνιες» με το κόμμα της Μαρίας.

«Υπάρχουν γονείς που στηρίζουν αυτό το κίνημα και μάλιστα τα λόγια είναι πολύ συγκινητικά και ότι δεν υπάρχει άλλη “Ελπίδα”. “Μπράβο Μαρία συνέχισε” αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να βγαίνουν και να τοποθετούνται, εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου και είναι κάτι που το είχα πει από την αρχή ότι και μόνη μου να είμαι εγώ αυτό τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου».