Ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε μέσω X για την εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος της «Ελπίδα για την Δημοκρατία», λέγοντας ότι δεν του έκαναν εντύπωση όσα γράφονται στα social media για το πουκάμισο της Μαρίας Καρυστιανού. Παράλληλα, σχολίασε ότι στην εκδήλωση δεν έδωσε το παρών κανένας συγγενής από την τραγωδία των Τεμπών.

Σε σχόλιό του στο X ο Ν. Πλακιάς υποστήριξε ότι του έκαναν εντύπωση δύο θέματα. Το πρώτο ότι η διακήρυξη του κινήματος έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, για τα Τέμπη και τις δημόσιες μεταφορές. Και το δεύτερο η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως από την πόλη της Θεσσαλονίκης που θρηνεί 28 θύματα.

Advertisement

Advertisement

Ο Ν. Πλακιάς είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την αντίθεσή του στην επιλογή της Μ. Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματός. Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει πως «αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή τρέχουν 6-7 δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης; Δεν είναι λογικότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης; Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη “κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα”. Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.



Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά. Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές.



Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα . Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ !!3».

Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν .… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 22, 2026