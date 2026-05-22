Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης παρουσίασης του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στο Θέατρο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία της αποτέλεσε έκπληξη, ενώ η ίδια δήλωσε πρόθυμη να συμβάλει ενεργά, αναφέροντας πως έχει διαμορφώσει μια «ολιστική οπτική» παρακολουθώντας την ενημέρωση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, εναλλακτικά blogs και χρήστες του X.

Η Μουτσάτσου, η οποία στο παρελθόν είχε υπάρξει υποψήφια ευρωβουλευτής με το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο, εμφανίστηκε στη σκηνή ως συμπαρουσιάστρια δίπλα στον Θανάση Αυγερινό και εξέφρασε τη στήριξή της στη Μαρία Καρυστιανού.

Η ηθοποιός έχει συμμετάσχει τόσο σε ελληνικές όσο και σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ το 2003 είχε ερμηνεύσει μαζί με τον Δημήτρη Κοργιαλά το τραγούδι «Μια Φορά». Ευρύτερα γνωστή έγινε το 2012, όταν ανάρτησε στο YouTube το βίντεο «I am Hellene», σχολιάζοντας την κατάσταση στην Ελλάδα της εποχής.

Κατά την παρουσίασή της στην εκδήλωση, ο Θανάσης Αυγερινός την χαρακτήρισε «σπουδαία Ελληνίδα», ενώ λίγο αργότερα ακούστηκε το τραγούδι «Μια Φορά», προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους, η Κατερίνα Μουτσάτσου έστειλε χαιρετισμό στους Έλληνες της διασποράς και στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, κάνοντας ειδική αναφορά σε περιοχές όπως η Συρία, ο Λίβανος, η Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια και η Ουκρανία.

Σε δηλώσεις της μετά την παρουσίαση του κόμματος, υποστήριξε ότι μπορεί να προσφέρει «σε πολλά επίπεδα», κυρίως λόγω της εμπειρίας της από διαφορετικές χώρες και της συνεχούς παρακολούθησης της διεθνούς επικαιρότητας μέσα από τα social media. Όπως είπε, δεν θεωρεί τον εαυτό της ειδικό, ωστόσο πιστεύει ότι η πολυδιάστατη εμπειρία της θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη, ιδιαίτερα σε θέματα διεθνών σχέσεων και δικτύωσης ανθρώπων και γνώσεων.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο μόνιμης επιστροφής της στην Ελλάδα, σημείωσε πως βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική περίοδο, εξηγώντας ότι η παρουσία της στη χώρα συνέπεσε τυχαία με τις πολιτικές εξελίξεις. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως επιθυμεί να επιστρέψει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δύσκολα βρίσκει κανείς Έλληνες του εξωτερικού που να μη θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους.