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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα επαναλαμβανόμενα προειδοποιητικά σήματα του μηχανήματος και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν για τη λειτουργία του απινιδωτή.

Η 53χρονη νοσηλεύτρια αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές σχετικά με τον διάλογο που είχε με τη γιατρό Ιωάννα Γάκα κατά τη διαδικασία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναλύουν τον χρόνο κλήσης του ΕΚΑΒ και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τους παρευρισκόμενους στο ιατρείο πριν από την επέμβαση.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν νέα στοιχεία σχετικά με όσα προηγήθηκαν της επιδείνωσης της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν έναν διάλογο που φέρεται να είχε προηγηθεί λίγο πριν την κρίσιμη στιγμή, τα επαναλαμβανόμενα alerts που εμφανίζονταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, καθώς και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να αποκτά η μαρτυρία της 53χρονης νοσηλεύτριας Ε.Θ., η οποία βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η νοσηλεύτρια αναμένεται να κληθεί να καταθέσει στις Αρχές.

Η γυναίκα, η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο, φέρεται να είδε κάποια στιγμή ένα από τα χέρια του Γιώργου Μαζωνάκη να «τινάζεται», γεγονός που της προκάλεσε ανησυχία.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχει τεθεί υπόψη των Αρχών, τότε απευθύνθηκε στην Ιωάννα Γάκα, λέγοντάς της: «Δεν τον βλέπω καλά».

Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Στο επίκεντρο τα alerts και οι κλήσεις για τον απινιδωτή

Τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, αλλά και όσα ακολούθησαν την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μηχάνημα φέρεται να εξέπεμπε επανειλημμένα προειδοποιητικά σήματα (alerts), την ώρα που η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

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Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν για τη χρήση του απινιδωτή. Όπως αναφέρεται, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να επικοινώνησε δύο φορές με τον κατασκευαστή της συσκευής, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη λειτουργία της. Οι κλήσεις φέρεται να έγιναν σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε οι παρευρισκόμενοι να ακούσουν τις οδηγίες.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις ενέργειες που ακολούθησαν, στον χρόνο κλήσης του ΕΚΑΒ και στις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν.

Το τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο λίγο πριν κληθεί το ΕΚΑΒ

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και μία τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

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Η κλήση, η οποία είχε σύντομη διάρκεια, φέρεται να έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη γιατρός συνεργάζεται εξωτερικά με το νοσοκομείο και καλείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο της συνομιλίας, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ενημέρωσε την αναισθησιολόγο ότι είχε χορηγηθεί στον ασθενή μέθη, καθώς και το αντίστοιχο αντίδοτο, ζητώντας οδηγίες για το αν υπήρχε κάποια επιπλέον ενέργεια που μπορούσε να γίνει.

Η συγκεκριμένη επικοινωνία αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς αφορά τα φάρμακα που είχαν προηγουμένως χορηγηθεί και την κατάσταση του τραγουδιστή λίγο πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ.

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Το SMS του Μαζωνάκη πριν από τη θεραπεία

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ιωάννα Γάκα μία ημέρα πριν από τον θάνατό του έχει επίσης μπει στο μικροσκόπιο.

Ο τραγουδιστής φέρεται να ζήτησε διευκρινίσεις για τη θεραπεία που επρόκειτο να κάνει, αλλά και για το κόστος της.

«Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;», φέρεται να έγραψε στη γιατρό.

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Το μήνυμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφει τον προβληματισμό του σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και το ποσό που είχε αναφερθεί για τις θεραπείες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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Η υδροθεραπεία μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η θεραπεία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ίδιο ιατρείο την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, έχοντας αρχικά προγραμματίσει να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, τελικά πραγματοποιήθηκε υδροθεραπεία εντέρου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εργαζόμενοι του χώρου φέρεται να είχαν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση την αμέσως επόμενη ημέρα. Μάλιστα, σε μία από τις μαρτυρίες γίνεται λόγος για ανάγκη μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος μεταξύ των δύο διαδικασιών, ακόμη και 48 ωρών.

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Οι συγκεκριμένες αναφορές εξετάζονται από τις Αρχές, οι οποίες διερευνούν εάν πριν από την πλασμαφαίρεση είχε αξιολογηθεί επαρκώς η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή και αν είχαν συνεκτιμηθεί τυχόν επιβαρυντικοί παράγοντες.

Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και οι επικοινωνίες που φέρεται να είχε η Ιωάννα Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να επικοινώνησε με τη γιατρό προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση του τραγουδιστή. Η ίδια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, του έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο.

Σε μεταγενέστερη επικοινωνία, όταν ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ρώτησε αν ο τραγουδιστής είχε αναχωρήσει για τη συνεδρία που είχε προγραμματιστεί, η γιατρός φέρεται να τον ενημέρωσε ότι είχε παρουσιαστεί πρόβλημα, καθώς η αρτηριακή του πίεση είχε πέσει και είχε κληθεί το ΕΚΑΒ.

Ο υπνοθεραπευτής, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, φέρεται να συνέστησε να τον συνοδεύσει κάποιος κατά τη μεταφορά του.

Η οικογένεια ζητά επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων

Στην επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προσανατολίζεται η οικογένειά του.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει ενημερωθεί ότι η ολοκλήρωση των εξετάσεων ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και δύο μήνες. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια εξετάζει τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα παρακολουθεί τη διαδικασία και την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Παράλληλα, ζητείται να καταθέσει η 53χρονη νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η μαρτυρία της θεωρείται σημαντική, καθώς φέρεται να ήταν παρούσα στα κρίσιμα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ άλλων τις ιατρικές πράξεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις μαρτυρίες των παρευρισκόμενων.