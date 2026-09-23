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Τα αμυντικά τραύματα στα χέρια του θύματος υποδεικνύουν ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να καταδίωξε το θύμα πριν από την ολοκλήρωση της αποτρόπαιας πράξης.

Πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας για να εκφράσουν την οργή τους και να διαμαρτυρηθούν κατά της έμφυλης βίας.

Η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης πραγματοποιείται σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, στη Μεταμόρφωση Αττικής παρουσία συγγενών και φίλων.

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Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, η οποία δέχθηκε συνολικά 15 μαχαιριές από τον 27χρονο δράστη. Τα τραύματα στα χέρια της δείχνουν ότι προσπάθησε να αμυνθεί και να προστατευτεί από την επίθεση.

Η τελευταία πράξη του δράματος αναμένεται σήμερα (23/9) στις 11 το πρωί στην Μεταμόρφωση Αττικής. Εκεί η οικογένεια, όπως και οι φίλοι και οι συγγενείς της θα αποχαιρετήσουν την 25χρονη Πηνελόπη.

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Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Γιάννης Αιβατίδης, που εξέτασε τη σορό, διαπίστωσε συνολικά πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Επτά τραύματα εντοπίστηκαν στην πίσω πλευρά του σώματος, εκ των οποίων τα τρία ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λεπίδα είχε εισχωρήσει σε μεγάλο βάθος, μέχρι το όριο που επέτρεπε το μήκος της, με τα συγκεκριμένα τραύματα να φτάνουν έως την περιοχή του θώρακα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και κακώσεις στην κνήμη και τον δεξιό βραχίονα. Στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα, στοιχείο που δείχνει ότι επιχείρησε να προστατευτεί.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να προσπάθησε να απομακρυνθεί και να ακολούθησε καταδίωξη, ενώ διερευνάται και το σενάριο να αιφνιδιάστηκε από τον 27χρονο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η 25χρονη Πηνελόπη δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής (20/09/2026) σε κιόσκι κοντά στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Η νεαρή γυναίκα ζούσε και εργαζόταν στην περιοχή, ενώ για τη δολοφονία της έχει ομολογήσει, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προστίθενται στις μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων της, αλλά και στις αναρτήσεις που είχε κάνει η ίδια τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

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Η αρχική εκδοχή και η ομολογία

Ο 27χρονος φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να επιχείρησε αρχικά να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από κουκουλοφόρους. Στη συνέχεια, όμως, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία.

Το πρωί της Τρίτης (22/09), ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του 27χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας

Έντονα φορτισμένο ήταν το κλίμα το απόγευμα της Τρίτης στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας, όπου πλήθος πολιτών, γυναίκες και άνδρες διαφορετικών ηλικιών, έδωσε το «παρών» σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας. Αφορμή αποτέλεσε η δολοφονία της 25χρονης από τον πρώην σύντροφό της, με τους συγκεντρωμένους να εκφράζουν την οργή και τη βαθιά τους θλίψη, αλλά και την ανάγκη να μην υπάρξει άλλη γυναίκα θύμα έμφυλης βίας.

Τα μηνύματα που κυριαρχούσαν στα πανό ήταν ξεκάθαρα: «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει» και «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη», αποτυπώνοντας το αίτημα για ουσιαστική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης παρουσιάστηκε το κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών, μέσα από το οποίο καταγγέλλεται η έμφυλη βία και ασκείται κριτική στη χρήση εκφράσεων όπως «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» και «θολωμένα μυαλά». Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες αναφορές μετατοπίζουν τη συζήτηση από την πραγματική διάσταση και τις αιτίες του εγκλήματος.

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«Δεν θα συνηθίσουμε τον τρόμο, δεν θα μείνουμε βουβές να μετράμε πληγές και δολοφονημένες», τόνισε μεταξύ άλλων η Πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η θλίψη να μετατραπεί σε συλλογική δράση και ο φόβος σε αγώνα. Παράλληλα, διατυπώθηκε το αίτημα για τη θεσμική και νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς το σημείο του ποδηλατόδρομου όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη. Στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της, ενώ βρισκόταν μπροστά σε ένα νέο ξεκίνημα, καθώς προετοιμαζόταν να αρχίσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές.

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