Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στα τραύματά του υπέκυψε στις 11:00 το πρωί του Σαββάτο ένας 82χρονος άνδρας, ο οποίος λίγο μετά τις δέκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο τού ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, ύστερα από επεισόδιο με ξυλοδαρμό στην Ακτή Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, δέκα λεπτά πριν από τις δέκα το θύμα διαπληκτίστηκε έντονα με έναν 76χρονο και την 21χρονη φίλη του για μία ξαπλώστρα. Οι δυο τους φαίνεται πως χτύπησαν σκληρά τον 82χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί ήδη έχουν εντοπίσει και συλλάβει τον 76χρονο και την 21χρονη, αλλά και έναν 45χρονο υπάλληλο ασφαλείας της Ακτής Βουλιαγμένης.