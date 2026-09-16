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Δύο κακοποιούς, 44 και 29 ετών, συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που κρύβονται πίσω από κλοπές οχημάτων και έκρηξη σε ΑΤΜ της Φθιώτιδας, με λεία άνω των 40.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, κατά τα τέλη του έτους 2023, είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών οχημάτων καθώς και διαρρήξεων ΑΤΜ Τραπεζικών Καταστημάτων, που ήταν εγκατεστημένα σε SuperMarket στην επαρχία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

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Για να πετύχουν τον σκοπό τους, το Δεκέμβριο του 2023, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, κατασκεύασαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό με στέρεες εκρηκτικές ύλες, τον οποίο στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας οπλισμό, τοποθέτησαν σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή, ρυμούλκησαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 43.420 ευρώ, και το φόρτωσαν σε έτερο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα με 7 φυσίγγια,

2 ασύρματοι πομποδέκτες,

4 ναυτικές φωτοβολίδες,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

2 εγκέφαλοι αυτοκινήτων,

εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων,

μεταλλικές μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίων οχημάτων,

ρολόι χειρός,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ, καθώς και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε επιπλέον δύο περιπτώσεις κλοπής οχημάτων, κατά το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2023, σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση Αττικής.